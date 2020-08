Religion als Förderin von Frieden und Menschenrechten

Wenige Wissenschaftler haben gleich zwei Forschungsbereiche so geprägt wie der Tübinger katholische Theologe Karl-Josef Kuschel: den Dialog der Religionen und die Bedeutung moderner Literatur für Glaube und Spiritualität.

Karl-Josef Kuschel ist heute 72 Jahre alt und war lange Zeit in Tübingen Professor für Theologie der Kultur und des interreligiösen Dialogs sowie stellvertretender Direktor des Instituts für ökumenische und interreligiöse Forschung. Doch einem breiteren Publikum ist er vor allem durch sein Engagement für das "Projekt Weltethos" bekannt.

1968 ist der christliche Glaube alles andere als angesagt

Geboren wird der Theologe 1948 in Oberhausen. Früh engagiert er sich in der katholischen Gemeindearbeit. "Ich hatte das Glück, in einer katholischen Gemeinde aufzuwachsen, wo wir Kapläne hatten, die uns mitgenommen und für die Jugendarbeit begeistert haben. Ich war in der Katholischen Jugend organisiert und habe eine Jugendgruppe geleitet. Ich war in der Liturgie engagiert, ich war im Chor engagiert. Ich habe eine recht glückliche katholische Sozialisation erlebt", erinnert sich Kuschel.

Als Jugendlicher entdeckt Kuschel auch seine Leidenschaft für die Literatur, verschlingt Bücher. Er entschließt sich, Theologie und Germanistik zu studieren. Zum Studienbeginn erwischt ihn der "eiskalte Wind der Religionskritik", wie er selbst sagt: Es ist die Zeit der Studentenrevolten, der 1968er-Bewegung. Der Glaube an Gott ist in dieser Zeit alles andere als angesagt. "Ich habe einen sehr konservativen katholischen Religionsunterricht genossen, in dem Religionskritik nicht vorkam – weder die Religionskritik von Karl Marx, noch die von Feuerbach oder von Nietzsche", sagt Kuschel.

Regelwerk gemeinsamer Werte aller Religionen

Kuschels bestimmendes Lebensthema ist der interreligiöse Dialog. Das "Projekt Weltethos" ist ein Versuch von Kuschel und seinem akademischen Lehrer Hans Küng, die allen Religionen gemeinsamen Werte zu beschreiben und dazu ein Regelwerk aufzustellen. Vorausgegangen waren jahrelange Studien Hans Küngs zur Frage: Was trennt und was vereint alle Religionen?

Zeitgleich stellte man sich bei den Vereinten Nationen die Frage: Was können Religionen im Hinblick auf die Erziehung zur Wahrung der Menschenrechte leisten? Haben spirituelle Traditionen das Potential, zur Verankerung ethischer Normen beizutragen – jenseits interreligiöser Differenzen.

"Die Grundidee war, die Religionen in einen weltweiten Diskurs über die Durchsetzung von Menschenrechten einzubeziehen. Wenn die Religionen diese Menschenrechte mittragen können, müssen sie etwas gemeinsam haben. Das heißt, unbeschadet ihrer unterschiedlichen Begründungen müssen sie Werte teilen. Und Küng hat dafür das Wort "Weltethos" geprägt." Karl-Josef Kuschel, Theologe.

Das Verbindende aller Religionen ist die "Goldene Regel"

Das Verbindende der Religionen ist nicht der Glaube an einen Schöpfergott. Dieser wird beispielsweise von den Buddhisten abgelehnt. Was alle spirituellen Traditionen jedoch im Kern vereint, ist die "Goldene Regel", wie das Christentum sie aus dem Matthäus-Evangelium kennt: "Alles was Ihr wollt, das Euch die Menschen tun, das tut auch Ihr Ihnen ebenso." Die Hinduisten kennen diese Regel aus dem indischen Epos "Mahabharata", das eine der Grundlagen des Hinduismus bildet: "Man sollte sich gegenüber anderen nicht in einer Weise benehmen, die für einen selbst unangenehm ist; das ist das Wesen der Moral."

6.500 Menschen aus 125 Religionen und religiösen Traditionen beteiligten sich im Sommer 1993 in Chicago am Weltparlament der Religionen. Ihre gemeinsame Überzeugung: Frieden unter den Nationen kann nur gelingen, wenn er auch unter den Religionen herrscht.