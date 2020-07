Relief zum NSU-Prozess in München enthüllt

Das zwei mal vier Meter große Relief, das Montag an der Fassade des Münchner Oberlandesgerichts enthüllt wurde, zeigt einen Blick in den Gerichtssaal A 101. Schemenhaft sind Figuren zu erkennen, in der Mitte, dort wo die Zeugen saßen, ist eine große Leerstelle. Die ganze Szenerie ist aus der Perspektive eines Prozessbeobachters gestaltet. Sebastian Jung fuhr selbst zweimal von Jena nach München, um der Verhandlung beizuwohnen, um Zeitzeuge zu sein, um zu protokollieren und um Skizzen anzufertigen: "Man kommt auf die Empore der Zuschauer und wundert sich: Sind das alle, die hier beteiligt sind an dem Prozess?" Die Besucher sind ausgerichtet auf den Richter. Das sei auch ein bisschen der Blick der Öffentlichkeit, so Jung. "Die mehr Sichtbarkeit hätten kriegen müssen, sind die Leute, die unter einem sitzen, die die Besucher gar nicht sehen."

Da kommt es erneut zum Vorschein – das Widerspiel von Licht und Dunkelheit. Spot an im Gerichtssaal A 101 für diejenigen, die jahrelang aus dem Schatten heraus ungesehen Morde planten und vorbereiten halfen. Und die im Dunkel, sieht man nicht: die Geschädigten, die Angehörigen und Nebenkläger. Die Opfer, die lange selbst für Täter gehalten wurden: "Nur wenige hierzulande hielten es für möglich, dass rechtsextremistische Terroristen hinter den Morden stehen könnten," sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Einige Angehörige standen Jahre selbst zu Unrecht unter Verdacht. Dafür bitte ich Sie um Verzeihung."

Dokumentation ist das A und O

Die Urteile im NSU-Prozess konnten die Angehörigen der Opfer kaum versöhnen. Vielleicht waren ihre Erwartungen, genauso wie die Erwartungen der Gesellschaft, an das Gericht zu hoch? Hätte dieser Prozess, die allumfassende Aufklärung überhaupt leisten können, die sich so viele erhofft haben? Sebastian Jung jedenfalls misst dem Prozess selbst gar nicht größte Bedeutung bei. "Was ich viel wichtiger finde, ist die Arbeit in den Untersuchungsausschüssen, die Arbeit von NSU Watch."

In Deutschland werden Gerichtsprozesse nicht wie in anderen Ländern wörtlich protokolliert. Deshalb kamen zu allen 438 Verhandlungstagen freiwillige Protokollanten, die ihre Mitschriften schließlich auf NSU Watch im Internet öffentlich machten. Es geht hier – wie auch in der Arbeit von Sebastian Jung – um Dokumentation. Deshalb ist es nur konsequent, dass seine Intervention – also das Relief an der Fassade des Oberlandesgerichts – Teil der Reihe "Tell me about yesterday tommorow" ist, die das NS-Dokumentationszentrum ins Leben rief. Es geht hier schließlich um die Mitbegründung einer Kultur der Erinnerung, der Erinnerung an unsere Gegenwart.