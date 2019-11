Rekord an der Kinokasse: "Joker" spielt eine Milliarde ein

Die Comicverfilmung "Joker" von Todd Phillips ist der erste R-Rated-Kinofilm aller Zeiten, der über eine Millarde US-Dollar eingespielt hat, wie das Branchenblatt "Variety" berichtete. "R-Rated" bedeutet, dass in den USA Jugendliche unter 17 Jahren den Film nur in Begleitung eines Erwachsenen sehen dürfen. In Deutschland ist er ab 16 Jahren freigegeben.

Joaquin Phoenix spielt in "Joker" den Clown-Komiker Arthur Fleck, der nach vielen persönlichen Rückschlägen im verwahrlosten Gotham City zum Gewalttäter wird. Der Film ist wegen seiner Gewaltszenen umstritten, wird aber von Kritikern gelobt - auch wegen der schauspielerischen Leistung von Joaquin Phoenix. "Joker" wurde 2019 bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem Goldenen Löwen als "Bester Film" ausgezeichnet.

"Joker" läuft in den USA seit dem 4. Oktober, in Deutschland kam er eine Woche später in die Kinos.

Mit den Rekord-Einspielergebnissen steht "Joker" in einer Reihe mit anderen Kassenschlagern der letzten Zeit: Viele davon waren die Verfilmung von Comics.