Reißender Absatz: Obama-Memoiren übertreffen alle Rekorde

Billig waren die Memoiren von Barack Obama für die Verlage nicht zu haben: Von einem Gesamtpaket in Höhe von 65 Millionen Dollar war die Rede, darunter waren allerdings auch die Rechte an den Werken von Michelle Obama. Im Bieterverfahren hatte schließlich Penguin Random House gewonnen, und so, wie sich derzeit der Absatz entwickelt, scheint die Rechnung aufzugehen.

Bereits Hunderttausende Exemplare verkauft

Allein in den ersten 24 Stunden sollen sich in Nordamerika von Obamas "Ein verheißenes Land" 890.000 Exemplare verkauft haben - einschließlich Hörbüchern, E-Books und Vorbestellungen. Verleger David Drake sagte der Nachrichtenagentur AP: "Wir sind hingerissen von den Verkäufen am ersten Tag. Sie spiegeln die weit verbreitete Begeisterung wider, welche die Leser gegenüber Präsident Obamas heiß erwartetem und außerordentlich gut geschriebenem Buch empfinden."

Nach Angaben der "New York Times" wurden zum Start knapp sechs Millionen englischsprachige Exemplare gedruckt, davon 3,5 Millionen für den US-Markt, der Rest für Leser in aller Welt. Weil die amerikanischen Druckereien mit dem Auftrag überfordert waren, wurden 1,5 Millionen Stück in Deutschland hergestellt und per Schiff in die USA transportiert. Bis jetzt liegen Ausgaben in 19 Sprachen vor, darunter Rumänisch, Finnisch, Portugiesisch und Chinesisch. Sechs weitere fremdsprachige Fassungen sind in Arbeit.

Auch hierzulande läuft das Geschäft: Nach Auskunft von Verlagssprecherin Heidrun Gebhardt gegenüber dem BR wurden zum Verkaufsstart 300.000 deutschsprachige Exemplare auf den Markt gebracht und noch vor Erscheinen des Buches bereits eine zweite Auflage von 100.000 Stück gedruckt. Die dritte Auflage mit weiteren 100.000 sei bereits "veranlasst", so dass in der ersten Woche die Gesamtauflage von einer halbe Million erreicht werden wird - was bei einem Ladenpreis von 42 Euro einem Umsatz von 21 Millionen Euro entsprechen dürfte.

Michelle Obama auf Platz zwei

Der Verlag verweist darauf, dass das einzige Buch von einem Ex-Bewohner des Weißen Hauses, das in die Nähe von Obamas Bestseller kommt, das Werk seiner Frau Michelle sei, deren "Becoming" inzwischen weltweit zehn Millionen Mal verkauft wurde.

Es läuft so gut, dass der Verlag bis jetzt immer noch keine preiswerte Taschenbuch-Ausgabe auf den Markt brachte. In den ersten 24 Stunden schaffte Michelle Obama einen Absatz von 725.000 Stück, blieb also nicht weit unter der Rekordzahl ihres Ehemanns.