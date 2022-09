Reinhold Messner: "Erfolg als Abenteurer beruht auf Verzicht"

Der Südtiroler Alpinist Reinhold Messner stand im Laufe seines Lebens nicht nur auf den Gipfeln vieler Achttausender, sondern auch mit einigen seiner Bücher ganz oben auf den Bestsellerlisten. Sein neues Buch hat er zusammen mit seiner Ehefrau Diane geschrieben. "Sinnbilder" heißt es. Und das Thema: Verzicht.

Messner bezwang Gipfel im Alleingang

Wer denkt, bei Reinhold Messners Expeditionen ging es um die Rekordjagd eines Maßlosen, Nimmersatten, den belehrt der Extrembergsteiger in "Sinnbilder" eines Besseren. "Mein Erfolg als Abenteurer beruht auf dem Verzicht", sagt Reinhold Messner. Ich hätte nie in den Siebzigerjahren Expeditionen finanzieren können, wie sie damals waren. Ich habe die Expeditionen dann abgespeckt und je mehr ich wegließ, umso eleganter, schneller, leichtfüßiger konnte ich bergsteigen."

Tonnenweise Material und vielköpfige Expeditionstrupps waren in den 1970ern nötig, um die Gipfel im Himalaya zu erklimmen. Messner dagegen bezwang sie im Alleingang und mit einem Bruchteil der Ausrüstung. Das sparte Geld und machte viele von Messners Abenteuern überhaupt erst bezahlbar und möglich.

Messner: "Bergsteigen durch globale Erwärmung gefährlicher"

Denkanstöße auch für Nicht-Bergsteiger

So könne das Buch Denkanstöße auch für Nicht-Bergsteiger geben, erklärt Ehefrau und Co-Autorin Diane Messner, die ihrerseits den Anstoß zu dem Buch gegeben hat. "Ich stand auch nicht auf dem Mount Everest und trotzdem kann ich mir Inspiration von Reinhold Messner holen. Darum geht es ja auch in dem Buch: um Leute zu inspirieren und zu motivieren, vielleicht sich zu hinterfragen, brauche ich das wirklich, muss ich das jetzt kaufen? Wie ist überhaupt mein Konsumverhalten?"

Messner erlebte die Grenzerfahrungen, die er in den Bergen notwendigerweise machte, als sinnstiftend. So erwuchs für den heute 78-Jährigen aus seinem Tun eine Philosophie des Bergsteigens, aus der er in seinem neuen Buch eine allgemeine Lebensmaxime ableitet, die sich auf die griffige Formel "Weniger ist mehr" bringen lässt.

Reinhold und Diane Messner, "Sinnbilder", Verlag S.Fischer, € 22,00.