"Knock Out!" erzählt die tragische Geschichte von Emile Griffith

Im März 1962 standen sich die Boxer Emile Griffith und Benny Paret im Ring im New Yorker Madison Square Garden gegenüber, im Kampf um den Weltmeistertitel im Schwergewicht. Ein Duell, das in die Geschichte eingehen sollte – leider. Paret hatte Griffith vor dem Beginn, beim öffentlichen Wiegen, öffentlich gedemütigt. Der Grund: Griffith war schwul und galt damit – trotz seiner Erfolge – als Außenseiter im knallharten Profisport.

Boxkampf gegen den Hass

Auch während des Kampfes wurde Emile Griffith wiederholt seitens des Publikums beleidigt. Er schlug immer härter zu, setzte sich mit den Fäusten gegen den Hass zur Wehr. Benny Paret wurde schließlich so schwer verletzt, dass er einige Tage später verstarb. "Dieser Kampf gilt als Zäsur in der Geschichte des Boxsports", sagt Reinhard Kleist über eine der zentralen Szenen in seinem neuen Comic "Knock Out!". Millionen Menschen hatten den Kampf an den Bildschirmen verfolgt. "Nach dem Tod von Benny Paret wurde Boxen für längere Zeit nicht mehr live im US-amerikanischen Fernsehen übertragen."

Auch sei Emile Griffith in Folge dieser tragischen Begebenheit im Grunde aus dem öffentlichen Bewusstsein geraten. Reinhard Kleist, ein genialer Erzähler in Bildern und Texten, folgt nun der Lebensgeschichte von Griffith. Sein bewegendes Comic-Buch ist die Biografie eines gebrochenen Helden, keine Geschichte des Boxsports. "Mich interessiert immer die Geschichte hinter der Geschichte", sagt Kleist im Gespräch mit dem Büchermagazin Diwan.

Ein gebrochenes Leben

Im Fall von Emile Griffith sei das die Geschichte eines schwulen Sportlers gewesen, zumal in einem Bereich, in dem die Homosexualität massiv tabuisiert und verteufelt wurde. Griffith war in mehrfacher Hinsicht ein Außenseiter: als Afroamerikaner in den USA, zumal in den 50er- und 60er-Jahren, ebenso als Homosexueller in der von harter Männlichkeit dominierten Welt des Profisports.

Die tragische Geschichte des Boxers verfolge ihn seit Langem schon, so Reinhard Kleist. Er stieß auf die Biographie im Zuge seiner Arbeit an der Graphic Novel "Der Boxer" aus dem Jahr 2012. Darin erzählt Kleist vom jüdischen Boxer Herzko Haft, der als Boxer in den Todeslagern der Nazis antreten musste und auf diese Weise den Holocaust überlebte. Das Comicbuch wurde mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Kleist recherchierte seitdem intensiv über Griffith' Biografie, unter anderem diente eine Vielzahl von Bildern als Vorlage für den allein mit schwarzer Tusche gezeichneten Comic.