Reiner Kunze erhält den Deutschen Schulbuchpreis

Der Dichter und Schriftsteller Reiner Kunze erhält am Freitag, den 20. August in Passau den Deutschen Schulbuchpreis. Die Laudatio hält der frühere Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus. Damit solle Kunzes Engagement für die deutsche Sprache belohnt werden, sagt Kraus, das sich auch in zahlreichen Abdrucken seiner Gedichte in Lesebüchern niedergeschlagen hat.

Reiner Kunze, der heute 88 Jahre alt wird, studierte in den 50er-Jahren zunächst Journalistik in Leipzig, bevor er seine ersten Gedichtbände veröffentlichte. Seine kritischen Texte brachten ihn immer wieder in Konflikt mit der SED. Sein Prosaband "Die wunderbaren Jahre", in dem er das Ende des Prager Frühlings aus der Sicht einer Gruppe von jungen DDR-Bürgern schilderte, wurde in Westdeutschland veröffentlicht. Das Manuskript war heimlich in die Bundesrepublik gebracht worden. Als Reaktion wurde Kunze 1976 aus dem DDR-Schriftstellerverband ausgeschlossen, was quasi ein Berufsverbot bedeutete.

Ein Jahr später, 1977, reiste er aus der DDR aus und ließ sich in Erlau bei Obernzell, im Landkreis Passau nieder. Er wurde mit zahlreichen Preisen, darunter 1977 mit dem Büchner-Preis, geehrt. 1991 veröffentlichte er unter dem Titel "Deckname Lyrik" Auszüge aus seiner 3500 Seiten umfassenden Stasi-Akte.

Der mit 5 000 Euro dotierte Deutsche Schulbuchpreis wird seit 1990 in unregelmäßigen Abständen verliehen. Bisherige Preisträger waren u. a. Michael Wolffsohn, Christa Meves und Prof. Robert Spaemann.