Reine Faulheit? Warum es uns so schwer fällt, ethisch zu essen

1988 machten sich "Die Ärzte" noch über Vegetarier lustig: "Ich ess Blumen". 25 Jahre später erntet die Idee der Grünen, einen Veggie-Day - also einen fleischlosen Tag - einzuführen, ähnliche Reaktionen.

Die Macht der Gewohnheit ist stark

Eine Verhaltensänderung per Gesetz zu erzwingen sei schwierig, meint der Würzburger Sozialpsychologe Roland Deutsch. Am menschlichen Verhalten lässt sich nicht einfach schrauben wie an einer Maschine. Eine Veränderung sei immer ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren - kein ganz leichtes Unterfangen, wie sich beim Thema Fleisch skizzieren lässt. Denn eigentlich wissen wir doch längst, dass zu viel Fleisch schlecht für uns und schlecht fürs Klima ist. Warum aber essen wir dann weiterhin so viel davon?

Oft ist es die Macht der Gewohnheit, sagt Roland Deutsch: Wenn ich Zeit habe, mir über das, was auf den Teller kommt, Gedanken zu machen, entscheide ich bewusst, was ich wo kaufe und wie zubereite. Wenn’s aber mal wieder schneller gehen muss, greif ich doch zum Schokoriegel des Großkonzerns und zum Döner vom Dönerladen nebenan. Für den Sozialpsychologen ist das nur zu menschlich:

"Gerade in Situationen, in denen wir nicht viel nachdenken wollen, was wir eigentlich tun wollen - abgelenkt sind oder unter Zeitdruck, steigt die Chance, dass wir uns genauso verhalten, wie wir uns häufig verhalten."

Rechtfertigung mit dem Blick auf andere

Und dann fallen wir zurück in alte Gewohnheiten oder Muster. Wir greifen also doch zum Burger für 1,50 Euro - einfach weil er gerade verfügbar ist und alles andere zusätzliches Nachdenken oder zusätzlichen Zeitaufwand bedeuten würde. Im Nachhinein rechtfertigen wir das problematische Verhalten dann gern mit dem Blick auf die anderen.

Wer täglich Fleisch und Wurst isst, geht also eher davon aus, dass es die anderen Menschen auch machen und sieht sich in seinem Verhalten bestätigt. Andererseits liegt in diesem psychologischen Phänomen gerade eine Chance: Die Mehrheitsmeinung könnte auch Anreize schaffen, Verhalten zu ändern, indem man etwa Unternehmensnormen verändert.

Kollektives Verhalten lässt sich ändern

Montag: Schnitzel, Dienstag: Sauerbraten, Mittwoch: Geschnetzeltes, Donnerstag: Bolognese - und Freitag: Pangasius aus Aquakultur. Relativ normaler Kantinenalltag in Deutschland, der allerdings nicht in Stein gemeißelt sein muss, wie Roland Deutsch erklärt. Denn: Kollektives Verhalten lässt sich ändern, indem man Standards setzt und sie immer wieder ins Bewusstsein ruft und außerdem entsprechende Handlungsmöglichkeiten schafft.

So zeigten Untersuchungen zum Müllproblem in den USA: Die Tatsache, dass mehr Mülleimer aufgestellt wurden, führte dazu, dass die Menschen nicht mehr so viel Müll auf den Boden warfen. Die Mülleimer erinnerten sie einerseits an die Norm "Abfall gehört nicht auf den Boden" und schafften gleichzeitig eine konkrete Handlungsalternative.

Schreckensbilder aus Schlachthöfen an der Fleischtheke?

Also doch Veggie-Day in Deutschlands Kantinen? Oder das Fleischangebot verringern und die Speisen zusätzlich mit Schreckensbildern aus Schlachthöfen versehen - so wie auf Zigarettenschachteln vor Lungenkrebs oder Herzinfarkt gewarnt wird? Die Idee könnte Roland Deutsch zufolge nach hinten losgehen.

"Aus meiner psychologischen Sichtweise wäre die Intervention so stark, dass zwei Dinge eintreten: Erstens, dass die Menschen in der Kantine sich in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt fühlen und deshalb das nicht annehmen. Und zweitens, dass sie sich unter Umständen so sehr von dem veranschaulichten Tierleid bedroht fühlen, dass sie anfangen, sich das schönzureden."

Eine Stellschraube, um Verhalten zu ändern, gibt es nicht

Im krassesten Fall würden die Menschen die prognostizierten Konsequenzen von übermäßigem Fleischkonsum negieren: Der Klimawandel wird dann zur Klimalüge diskreditiert und die Folgen für die eigene Gesundheit werden als unwahrscheinlich abgetan. Nach dem Motto "Meiner Oma hat’s auch nicht geschadet und die ist über 90 geworden." Wo also drehen? Und wie erreicht man Verhaltensänderung?

So viel ist klar: Die eine Stellschraube, um menschliches Verhalten zu ändern, gibt es nicht – wohl aber ein paar Tricks, um Menschen zum Handeln zu bewegen. Etwa, wenn sie eine Dringlichkeit spüren oder verstehen, dass ihr Handeln wirklich unmittelbare Konsequenzen vor allem für sie selbst hat. Beim Thema Essen liegt genau darin die Crux.

"Beim Fleischkonsum ist es ja nicht so, dass man sofort krank wird, wenn man mal ein Steak ist. Das heißt, die negativen Konsequenzen wegen derer wir das Verhalten überhaupt verändern wollen, die liegen oft weit in der Zukunft."

Letztes Druckmittel: der Preis

Eine gute Kampagne fürs ethische Essen müsste dem Sozialpsychologen zufolge mehrere Aspekte berücksichtigen: Die Ethik auf dem Teller als gesellschaftliche Norm transportieren, ein entsprechendes freiwillig wählbares Alternativ-Angebot in Kantinen schaffen, Öffentlichkeit herstellen, über das Thema aufklären, Zusammenhänge aufzeigen - und wenn das alles nichts hilft, die Verhaltensänderung über eine unmittelbar spürbare Folge herbeiführen: den Preis.

Wenn das Schnitzel in der Kantine nicht mehr für 3,50 Euro zu haben ist, würde das vielleicht auch den Fleischkonsum reduzieren - und zwar auch bei Menschen, die sich mit den langfristigen Folgen ihres Konsums gar nicht beschäftigen wollen oder können.