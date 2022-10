Reine Fantasie? Mittelerde aus wissenschaftlicher Perspektive

John Ronald Reuel Tolkien wusste genau, welchem der Völker aus Mittelerde er selbst am nächsten stand. Er machte kein Geheimnis daraus, dass die Halblinge seine Seelenverwandten waren. In einem Brief begründete er es einmal so: "Ich bin tatsächlich selber ein Hobbit in allem bis auf die Größe. Ich liebe Gärten, Bäume und Ackerland ohne Maschinen. Ich mag Pilze, ich gehe spät zu Bett und stehe spät auf. Ich reise nicht viel."

Tolkien: Ein Seelenverwandter der Hobbits

Der Erfinder von Mittelerde fühlte sich in der Natur, auf dem Land am wohlsten und er verabscheute die moderne Technik. Nur für seine Schreibmaschine machte er eine Ausnahme. Mit ihr erschuf er fantastische Welten, die es sich auch wissenschaftlich zu ergründen lohnt. Das zeigt dieses Schmuck-Buch mit sehenswerten Illustrationen aus Sicht von Archäologie, Biologie, Geologie, Evolutionsforschung, Politik- und Sprachwissenschaft und vieles mehr.

Die Hobbits um Bilbo Beutlin waren Tolkiens Lieblinge. Und so wie er sie schilderte, folgen sie soziologischen Kategorien. Das zeigt einer dieser zahlreichen Einzel-Beiträge: Eine Gemeinschaft, keine Gesellschaft im Sinne Ferdinand Tönnies sind die Hobbits. Das Gefühl, nicht der Zweck bindet sie zusammen. Und frei nach Emile Durkheim ist auch klar, wieso Bilbo und Frodo von Beginn an herausstechen. Sie sind die am wenigsten angepassten Hobbits und fühlen sich vom Anderen, vom Fremden angezogen.

Ist Zauberer Saruman ein Biogenetiker?

Generell hat die Welt von Mittelerde, wie ihr Erfinder, stark reaktionäre Züge: "präökonomisch" ist sie aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht, "traditional" und "undemokratisch" aus politikwissenschaftlicher. Die Industrialisierung, die Globalisierung, der Fortschritt finden im "Herr der Ringe" ihren Ausdruck im Bösen, in Sauron und Saruman. Das legt das Buch auf nachvollziehbare Weise dar. Und fragt gar: Ist der böse Zauberer Saruman ein Genmanipulator? Immerhin kreuzte er Menschen und Orks. Der entsprechende Beitrag kommt zu den Ergebnis: Genmanipulation im Turm von Isengart? Durchaus plausibel!

Vorbild Tüpfelhyäne? Bärtige Zwergen-Frauen

Weniger plausibel, weil schwerer zu begründen, ist dagegen manche Eigenheit der Völker: Dass die Elben so gut und weit sehen können, passt nicht wirklich zu ihrer physiognomischen Erscheinung, größere Augen und Köpfe wären dafür von Nöten.

Auch die großen, behaarten Füße der Hobbits, ähnlich der von Eichhörnchen, scheinen mehr dem Geschmack des Autors als den Anforderungen ihrer Umwelt geschuldet zu sein. Die bärtigen Zwergen-Frauen dafür folgen einem realen Vorbild aus der Natur: der Tüpfelhyäne. Ob sie auch einen Pseudo-Penis wie diese Tierart haben, das bleibt ihr Geheimnis.

Sprache steht im Zentrum

Sicherlich am beeindruckendsten ist Tolkiens Werk im Bereich der Sprache, natürlich, war er doch selbst Philologe, beherrschte 17 Sprachen, darunter Latein, Griechisch, Altenglisch, Altnordisch oder das von ihm erfundene Quenya der Elben.

Sprache steht bei Tolkien immer am Anfang. Ein einziges Wort kann bei ihm zum Ausgangspunkt einer ganzen Geschichten werden. Er wusste immer zuerst, wie ein Volk spricht und schreibt, bevor er dessen Eigenschaften, Lebensraum oder Schicksal kannte. Dabei blieb er in seiner Erzählweise stets verständlich und driftete nie ins allzu Belehrende ab.

Fazit zum Buch: Unterhaltsam aber zu unkritisch

Darin folgt ihm auch das Buch "Die Wissenschaft von Mittelerde", das unterhaltsam zu lesen ist, natürlich populärwissenschaftlich gemacht und dem selbst die Begeisterung für diese Fanatsie-Welt anzumerken ist.

Manchmal allerdings, das ist der große Kritikpunkt, zu sehr. Denn was fehlt, ist ganz klar eine kritische Analyse der Rassentheorie oder der Frauendarstellungen im "Herr der Ringe". Auf die Erkenntnisse neuerer wissenschaftlicher Disziplinen, etwa Genderstudies oder Critical Race Theory, wartet man bei der Lektüre vergeblich. Sie hätten dem Buch zu mehr wissenschaftlicher Ausgewogenheit und Glaubwürdigkeit verholfen.

So bleibt am Ende eher der Eindruck einer Hommage an Mittelerde und dessen Schöpfer. Für Fans eine informative und vergnügliche.