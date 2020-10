"Reine Ausbeutung": Miese Stimmung im "New Museum" in New York

Die "New York Times" will mit insgesamt dreißig früheren und jetzigen Mitarbeitern gesprochen haben und verweist darauf, dass das Museum in zehn Jahren insgesamt vier Geschäftsführer verschlissen habe. Einer der früheren Programmchefs, Timothy Walker, schickte sein Rücktrittsschreiben 2016 demnach an sämtliche Drucker im Gebäude, damit auch alle Kollegen über die Gründe seines Rückzugs informiert waren: "Ich war gezwungen, diesen Schritt zu gehen, aufgrund der feindseligen Arbeitsbedingungen und der schimpflichen Umgangsformen, die in diesem Museum vorherrschen, den fehlenden Mitteln und der fehlenden Kompetenz, um die vorgegebenen Ziele zu erreichen."

Eine "Nische" mit Entdeckungen

Das "New Museum" gilt als eine der ersten Adressen für zeitgenössische Kunst. Gegründet 1977 von der renommierten Kunstkritikerin Marcia Tucker (1940 – 2006), widmet sich das Haus, das nach der Corona-bedingten Unterbrechung am 25. September wieder eröffnete, einer "Nische" des immensen New Yorker Kunstbetriebs. In den etwa sechs Ausstellungen jährlich sollen jeweils weniger bekannte Gegenwartskünstler mit Potential präsentiert werden. Es geht also um die Förderung von "Entdeckungen", die den größeren Museen noch nicht aufgefallen sind. Zur Zeit sind Arbeiten des Pop-Art-Vertreters Peter Saul, des amerikanischen Porträtmalers Jordan Casteel, der lettischen Bildhauerin Daiga Grantina und der Videokünstlerin Sharon Hayes zu sehen. Seit 2007 residiert das Museum in einem Neubau an der Bowery Street in Lower Manhattan, den die japanischen Star-Architekten Kazuyo Seijima und Ryue Nishizawa entwarfen.