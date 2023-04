Reife Leistung: "Morgens um Vier" von Element of Crime

Beim ersten schnellen Durchhören könnte man meinen: Ja, ein wunderbar typisches Element of Crime Album: verrätselte Texte, verrauchte Stimme, vertraute Trompeten.

Tatsächlich ist das neue Werk "Morgens um vier" eine Art Quintessenz von allen Dingen, die die Band und ihre Mitglieder bisher gemacht haben. Das geht schon damit los, dass Element of Crime im Unterschied zu den Vorgängerplatten wieder in alter Viererbesetzung aufspielen, ohne Bläser und Streicher. Dafür tauchen im Song "Ohne Liebe geht es auch" plötzlich ganz banduntypische Sounds auf: Schlagzeuger Richard Pappik spielt darin an einem Drum-Pad-Computer.

Unerhört: Computersound bei Element of Crime

"Der ist vielleicht steil gegangen", sagt Sänger Sven Regener im BR24-Gespräch. "Da merkste mal, dass er doch eigentlich ein Kind der 80er Jahre ist." Und à propos 80er-Referenz: Sven Regeners Truppe hat angefangen, unvollendete Songs aus den frühen englischsprachigen Bandjahren auf Deutsch in die Gegenwart zu schubsen. Der 37 Jahre in einer Schublade vor sich hin verstaubende Song "Blue Sunday" wurde aufpoliert zur Nummer "Wieder Sonntag".

"Dieses Kreisen um den Sonntag. So ein Tag in einer Zwischenwelt", sagt Regener. "Wo man nicht so genau weiß, was man mit sich anfangen soll. Wo eine Sehnsucht da ist nach jemandem, der nicht da ist. Das fand ich eigentlich immer ziemlich gut."

Die Gitarre wird wieder dominanter

Mit dem reduzierten Instrumentarium wird die Gitarre von Jakob Friedrichs wieder dominanter, steht stärker im Mittelpunkt der Element of Crime typischen Melodien-Melancholie. Der Song "Kaltes Herz" steht für die folkige Seite der Band mit simplen Akkorden – und doch ist die Nummer eher untypisch erklärt Sänger und Songtexter Regener.

"Das ist der Song, der mit den einfachsten Mitteln arbeitet auf dieser Platte. Das ist wie so ein glasklares Wasser, wo man sofort auch klare Bilder kriegt. Das wird oft unterschätzt bei Songs: die musikalische Seite. Man denkt immer Text, Text, Text, aber was das inspirieren kann! Wir machen immer zuerst die Musik, und dann muss ich irgendwann den Text machen. Und das war hier wirklich echt einfach, weil das so suggestiv und so stark und klar war."