"Reichsparteitagsgelände" Nürnberg erwartet virtuelle Besucher

Wer sich für NS-Geschichte interessiert und etwas über den Ort der Nazi-Aufmärsche in Nürnberg erfahren möchte, kann das künftig auch vom Schreibtisch aus tun: Das "Reichsparteitagsgelände" ist online gegangen. Zwei digitale Ausstellungen hat das Dokumentationszentrum auf dem Kulturportal Google Arts & Culture freigeschaltet.

Zwei digitale Ausstellungen zum "Reichsparteitagsgelände"

In der einen Ausstellung mit dem Titel "Das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg" geht es um die Historie des Geländes: Zahlreiche Bilder und Dokumente liefern, über die Jahrzehnte hinweg bis in die Gegenwart, einen vertieften Einblick in die geschichtliche Entwicklung. Etwa, dass das Areal rund um den Dutzendteich ein beliebtes Naherholungsgebiet war, bevor die Nationalsozialisten mit ihren Bauarbeiten begannen. Ab 1933 sei diese Idylle zunehmend zerstört worden, erläutert das Dokumentationszentrum. Nach den Plänen des Architekten Albert Speer sollten auf einer Fläche von rund elf Quadratkilometern imposante Monumentalbauten für die Inszenierung der Reichsparteitage entstehen: "Zwischen 1933 und 1938 fanden dort dann jährlich einwöchige Propagandaveranstaltungen mit bis zu einer Million Menschen statt." Während des Kriegs habe es auf dem Areal Lager für Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter gegeben, Tausende von ihnen seien dort ums Leben gekommen. Nach 1945 sei der Umgang mit dem Gelände exemplarisch für die bundesdeutsche Erinnerungskultur geworden.