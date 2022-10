Regula Venske wird Generalsekretärin des PEN International

Die ehemalige Präsidentin des PEN-Zentrums Deutschland, Regula Venske, wird Generalsekretärin des internationalen Schriftstellerverbands PEN International. Venske sei auf dem 88. internationalen PEN-Kongress im schwedischen Uppsala mit überwältigender Mehrheit gewählt worden, teilte das PEN-Zentrum am Dienstag in Darmstadt mit.

Venske ist Schriftstellerin aus Hamburg

Venske setzte sich gegen den Dichter, Übersetzer und Essayisten Ostap Slyvynski vom PEN Ukraine durch. Regula Venske, geboren 1955 in Minden, ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und lebt als Schriftstellerin in Hamburg. Von 2013 bis 2017 war sie Generalsekretärin des PEN-Zentrums Deutschland, anschließend von 2017 bis 2021 dessen Präsidentin. Seit 2015 war sie zudem Mitglied des Boards von PEN International.

"In einer Zeit, in der im Osten Europas ein brutaler Angriffskrieg geführt wird, mit drohender Gefahr einer Eskalation, und im Westen Europas der Faschismus vom Norden bis zum Süden erstarkt, in einer Welt, in der die Menschenrechte in so vielen Ländern mit Füßen getreten und Demokratie und Meinungsfreiheit unterdrückt werden, ist der PEN nötiger denn je", sagte Venske laut PEN.

PEN International besteht aus mehr als 150 Schriftstellervereinigungen

Das deutsche PEN-Zentrum mit seinem Geschäftssitz in Darmstadt ist eine von weltweit mehr als 150 Schriftstellervereinigungen, die im PEN International zusammengeschlossen sind. PEN steht für Poets, Essayists, Novelists. Die ursprünglich 1921 in England gegründete Vereinigung versteht sich als Anwältin des freien Wortes und als Stimme verfolgter und unterdrückter Schriftstellerinnen und Schriftsteller.

Mit Material der Nachrichtenagentur epd