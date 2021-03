Regisseurin Sofia Coppola designt Cover mit Kirsten Dunst

Neben Kirsten Dunst posieren auf dem Cover der neuesten Ausgabe des amerikanischen Modemagazins "W Magazine" auch ihre Kolleginnen Elle Fanning und Rashida Jones. Alle drei haben Filme unter der Regie von Sofia Coppola gedreht, die das Titelblatt mitgestaltete. "Starring: Elle Fanning, Kirsten Dunst & Rashida Jones" heißt es darauf, auf deutsch: "In den Hauptrollen: Elle Fanning, Kirsten Dunst & Rashida Jones". Dunst verlinkte die Fotos am Dienstag auf ihrem Instagram-Account.

Gewänder von Valentino, Chanel, Rodarte und Miu Miu

Sofia Coppola habe Regie geführt, heißt es dort. Auf dem Cover liegen oder räkeln sich die drei Darstellerinen in glamourösen Outfits mal auf einer floralen Tagesdecke, mal in einem schlichten Schlafzimmer oder einfach auf dem Rasen. Coppola hat die Fotogeschichte konzipiert, die noch weitere Bilder im Text umfasst: Dort ist Jones mit Bademantel und einem zum Turban geschlungen Handtuch von Tekla auf dem Kopf zu sehen oder Dunst beim Durchblättern eines Fotobands auf dem Teppich – im Chiffon-Kleid von Valentino. Die Aufnahmen machte Fotografin Zoë Ghertner.

Coppolas Filme mit Elle Fanning, Kirsten Dunst und Rashida Jones

Coppola hat schon des öfteren Regie geführt bei Filmen mit den drei Schauspielerinnen: Kirsten Dunst glänzte bereits 2006 in Coppolas dritter Regiearbeit "Marie Antoinette". Im Historienthriller "Die Verführten" von 2017 gehörten Elle Fanning und Kirsten Dunst zu den Hauptdarstellern. In Coppolas "On the Rocks" verkörpert Rashida Jones die Hauptfigur Laura. Dem W-Bericht zufolge lieben die drei die Regisseurin wie eine "große Schwester".

Dass das Cover ein so großes Echo in den Medien fand, dürfte daran liegen, dass Dunst in weißer Spitze mit sichtbarem Babybauch posiert. Dunst und ihr Partner Jesse Lon Plemons hatten sich 2016 bei den Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Fernsehserie "Fargo" kennengelernt, in der sie ein Ehepaar spielten. Im Mai 2018 wurde Sohn Ennis geboren.