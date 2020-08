"Nicht tot zu kriegen": Iris Berben als Stalkingopfer

Die Liste ihrer Liebhaber und Verehrer ist lang. Simone Mankus ist Schauspielerin, manche würden sagen eine Diva. Aber dass die Männer sie reihenweise anbeten, ist schon eine Weile her. Ihr letzter Film liegt ein paar Jahre zurück. Die viele Freizeit verbringt Simone Mankus daher schon mal Sekt trinkend vor dem Fernseher, wenn dort Filme aus ihrer großen Zeit laufen. Mindestens ein Mann aber schenkt ihr, allerdings auf verstörende Weise, weiterhin große Aufmerksamkeit: ein Stalker, der ihr am Telefon bedrohlich ins Ohr raunt: "Du warst ein goldenes Mädchen, und jetzt bist du alt." "Nicht tot zu kriegen", heißt der Fernsehfilm, in dem Iris Berben diese Simone Mankus spielt und der Montagabend (10.08.) um 20:15 Uhr im ZDF läuft. Drehbuch und Regie lagen in der Hand von Nina Grosse. Christoph Leibold hat mit der Regisseurin gesprochen.

Christoph Leibold: Der Film basiert auf dem Roman "Ein Schlag ins Gesicht" von Franz Dobler. Äußerer Anlass ist der runde Geburtstag von Iris Berben. Übermorgen wird sie 70. Als Schauspielerin zum 70. eine alternde Diva zu spielen, das ist eine ungewöhnliche Wahl. Wie kam es dazu? Hat sich Iris Berben diesen Stoff gewünscht?

Nina Grosse: Nein, das glaube ich nicht. Aber Ihr Sohn Oliver Berben hat mich gefragt, ob mir was einfällt zu ihrem Siebzigsten. Und dann habe ich ganz zufällig das Buch von Franz Dobler gelesen, der ein alter Freund von mir ist. Da geht es allerdings nicht um eine Schauspielerin, sondern eine alte Pornodarstellerin. Ganz spontan dachte ich mir, wenn man aus der Pornodarstellerin eine Schauspielerin macht, dann gibt es so viele Übereinstimmungen mit ihrem Leben. Natürlich stimmen auch ganz viele Sachen nicht überein. Aber einiges hat dann einfach so wunderbar gepasst, und die ganze Geschichte passte zu ihr. Und ich kenne Iris ja von der Serie "Die Protokollantin" und weiß ich einfach, dass sie sehr risikobereit ist. Sie hat also wirklich Lust, sich Rollen anzunehmen, die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen schwierig sind oder auch bisschen unkonventionell. Sie sagt: Ich will gern andere Sachen machen, mich nochmal neu ausprobieren. Als ich ihr davon erzählt habe, war sie hellauf begeistert.

Sie haben es gesagt, natürlich ist einiges bei Iris Berben anders als bei Simone Mankus. Man hat bei Iris Berben nicht das Gefühl, sie sei von der Bildfläche verschwunden und müsste darunter leiden. Aber gerade dieses Thema Altern in einem Beruf wie dem der Schauspielerin, wo ja neben Talent meistens auch Aussehen eine Rolle spielt, ist etwas, das, wie ich mir vorstellen könnte, sie durchaus auch beschäftigt. Haben Sie sich darüber ausgetauscht?