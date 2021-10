Regisseurin Julia von Heinz erhält Filmpreis der Stadt Hof

Die Regisseurin und Drehbuchautorin Julia von Heinz hat am Donnerstagabend (28.10.21) bei den 55. Internationalen Hofer Filmtagen den begehrten, aber undotierten "Filmpreis der Stadt Hof" bekommen. Außerdem wurde der Förderpreis für den besten Nachwuchsfilm beim Hofer Festival verliehen – Preisträger ist dieses Jahr "Das Schwarze Quadrat" von Peter Meister.

Filmpreis der Hofer Filmtage: Ein "Who is Who" des deutschen Films

Mit dem "Filmpreis" würdigt Hof seit 1986 besondere Verdienste um den deutschen Film und das Hofer Festival. Die Auszeichnung ist auch ohne Preisgeld sehr begehrt, denn die Liste der bislang Ausgezeichneten liest sich wie das "Who is Who" des deutschen Films und umfasst Filmschaffende, deren Karriere eng mit dem Hofer Festival verbunden ist. Dazu gehören Regisseure wie Doris Dörrie, Wim Wenders und Sönke Wortmann, die Schauspieler Peter Lohmeyer, Laura Tonke oder Joachim Krol sowie die "Kino-Kino"-Redaktion des Bayerischen Fernsehens.

Julia von Heinz: Seit 2003 eng mit den Filmtagen verbunden

Die 41-jährige Filmemacherin Julia von Heinz, die zusätzlich zu ihren eigenen Produktionen den Studiengang für Kinoregie an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München leitet, ist dem Hofer Festival bereits seit 2003 eng verbunden. Zahlreiche Produktionen von ihr wie "Standesgemäß" oder "Hannas Reise" erlebten in Hof ihre Uraufführung. 2020 wurden die Filmtage mit ihrem Film "Und morgen die ganze Welt" eröffnet. Die Geschichte über den Kampf gegen Rechtsextremismus sorgte danach weltweit für Aufsehen und ging unter anderem ins Rennen um den Oscar als bester ausländischer Film.

Laudatio von Rosa von Praunheim

"Von Julia von Heinz haben wir sicher noch einiges zu erwarten", sagte Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) am Abend bei der Preisverleihung. Die Laudatio auf die neue Filmpreis-Preisträgerin hielt Filmemacher Rosa von Praunheim.

Auch der "Förderpreis Neues Deutsches Kino" wurde vergeben

Außerdem wurde am Abend in der Hofer Freiheitshalle der "Förderpreis Neues Deutsches Kino" vergeben. Damit zeichnen Bayerischer Rundfunk, Bavaria Film und DZ Bank den besten Nachwuchsfilm des Hofer Festivals aus. Die Jury entschied sich für "Das schwarze Quadrat" von Peter Meister. Der Film habe bereits als Eröffnungsfilm das Publikum begeistert. "So macht Kino Spaß", begründete die Jury die Entscheidung. Die Preisverleihung, moderiert von BR-Mitarbeiterin Sandra Rieß, fand coronabedingt mit eingeschränkter Besucherzahl in der Freiheitshalle statt und wurde gleichzeitig live auf den Seiten der Hofer Filmtage, der Stadt Hof und der Freiheitshalle im Internet gestreamt.

Auch interessant: Dokumentation über den Mythos Wagner und Bayreuth kommt ins Kino

"Hans-Vogt-Filmpreis" für Asteris Kutulas

Im Lauf des Festivals werden noch weitere Preise für unterschiedliche Leistungen verliehen. Zum Auftakt wurde bereits der Autor, Filmemacher und Produzent Asteris Kutulas mit dem "Hans-Vogt-Filmpreis" der Stadt Rehau ausgezeichnet. Mit dem Preis erinnert die oberfränkische Kleinstadt an die Pionierleistung des 1890 im Rehauer Ortsteil Wurlitz geborenen Ingenieurs Hans Vogt, der entscheidend an der Erfindung des Tonfilms beteiligt war. So sorgte er für eine neue Ära in der Kinogeschichte. In dieser Tradition sei auch Asteris Kutulas zu sehen, so die Begründung.

Welturaufführung: Musik und Aufnahmen auf vier Leinwänden

Der 61-Jährige präsentiert am Wochenende in Hof in einer Welturaufführung ein ungewöhnliches, spartenübergreifendes Projekt: Zur Musik des kürzlich verstorbenen griechischen Komponisten Mikis Theodorakis werden auf vier Leinwänden gleichzeitig Ballett, Orchester- und Filmaufnahmen gezeigt.

Das Festival dauert noch bis Sonntag (31.10.21), zu sehen sind die deutschen Uraufführungen von fast 140 Spiel- und Dokumentarfilmen.