Regisseur über seine Heimat: "Russen haben nichts verstanden"

Bittere und deutliche Worte eines erfahrenen Regisseurs und leidgeprüften Russen: "Ich hätte nie erwartet, dass unser Staat irgendeine Art von Korrektheit, irgendeinen Anstand vor dem Volk, irgendeinen Respekt vor dem ausländischen Feind zulassen könnte, dass so viel Bosheit aus dem Staatsfernsehen kommt. Nicht nur Propaganda, sondern echte Bösartigkeit."

Alexander Nikolajewitsch Sokurow (70) bekam 2017 den Europäischen Filmpreis für sein Lebenswerk. Der Sohn eines russischen Offiziers aus Sibirien, hatte schon in der Sowjetunion immer wieder Ärger mit der Zensur, allerdings auch einflussreiche Fürsprecher wie den Regie-Kollegen Andrei Tarkowski. Trotz Drangsalierungen blieb der vielfach preisgekrönte Regisseur ("Faust", Goldener Löwe der Filmfestspiele von Venedig 2011) unverdrossen, allerdings nicht sonderlich zuversichtlich.

Bereits 2014 kritisierte er den Einsatz militärischer Gewalt gegen die Ukraine und warnte vor den langfristigen Folgen für Russland. Er ließ es sich auch nicht nehmen, Putin persönlich bei einer Preisverleihung im Kreml höflich zu bitten, das Leben der Soldaten zu schonen. Seit Jahren fürchtet Sokurow, dass Russland sich auf erhebliche Konflikte nicht nur mit der Ukraine, sondern auch mit Kasachstan und den Kaukasus-Staaten einrichten muss.

"Abgesehen von Kriegen konnten wir nichts fühlen"

Jetzt rechnete der Filmemacher in einem Youtube-Gespräch mit Putin, aber auch mit der Mentalität seiner Landsleute ab: "Russland kennt den Geschmack der Freiheit nicht. Es gibt kein Gefühl dafür und auch kein öffentliches Bewusstsein. Wo soll es auch herkommen? Vor längerer Zeit sagte Putin, wenn im Land irgendeine Krise ausbrechen und einiges ins Schwanken geraten sollte bei der Wahl der angemessenen Hilfsmittel, Methoden und Handlungen, dann versichere ich Ihnen, werden die Menschen dieses Landes die Macht kurzerhand selbst übernehmen und sagen, wir brauchen Ihr demokratisches Gepränge nicht."

Er sei derselben Meinung, so Sokurow, und habe schon Boris Jelzin davor gewarnt, dass "alles wieder zurückgedreht" werden könne: "Abgesehen von Kriegen konnten wir nichts wirklich tief fühlen oder verstehen."

"Wir als Volk haben nichts verstanden"

Einer der Hauptgründe für das gegenwärtige Blutvergießen sei der traurige Umstand, dass die Russen sich standhaft weigerten, aus ihrer Geschichte zu lernen: "Wir bezahlen dafür, dass wir nichts aus der stalinistischen Zeit verstanden haben. Wir als Volk haben nicht verstanden, was damals geschah. Und die orthodoxe Kirche verstand es auch nicht, vergab alles. Sogar die Vernichtung von Mönchen, harmlosen Menschen, die wie Vieh abgeschlachtet, lebendig im Boden begraben, erschossen wurden. Die Leute verrotteten in den Lagern."

Der Regisseur verglich die gegenwärtige Lage Russlands mit der Oktoberrevolution 1917. In ein bis zwei Monaten erwartet er Umwälzungen. Mit Blick auf Putin sagte er dessen Sturz voraus: "Es ist schlimm, wenn man nicht zurücktreten kann. Treten Sie zurück, setzen Sie sich, lehnen Sie sich zurück, denken Sie nach und sagen Sie: 'Gott, wie haben wir uns geirrt.' Aber so wird es nicht kommen. Was jetzt passiert, ist unumkehrbar."

Sokurow über Netz-Sperren: "Es ist ein Verbrechen"

Russland brauche dringend eine "echte Transformation" oder es werde schon bald aufhören, als Staat zu existieren. Allerdings sage er vorher, dass ein "Großteil der Bevölkerung" auch das, den völligen Zerfall, "ruhig erdulden" würde, so wie jetzt "Millionen" den Angriffskrieg hinnähmen: "Wir passen uns an alles an." Die Abwehrreaktion vieler Menschen sei nachvollziehbar, es könnten sich nicht alle in die Aufarbeitung der Vergangenheit stürzen, das müsse die Elite anstoßen.

Zur Abschottung seines Heimatlandes und der Sperrung von westlichen Netz-Plattformen bemerkte Sokurow: "Du kannst in deinen politischen Arenen so viel kämpfen, wie du willst, aber du hast kein Recht, die Entwicklung in diesem Land zu stoppen und jungen Menschen eine Schlinge um den Hals zu legen. Dieses Recht haben Sie nicht. Es ist ein Verbrechen. Damit droht eine entscheidende Verlangsamung der Entwicklung und eine Benachteiligung junger Menschen."