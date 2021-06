Regisseur Marco Bellocchio erhält Ehrenpalme in Cannes

Der italienische Regisseur Marco Bellocchio ("Der Sprung ins Leere", "Der Verräter") erhält beim diesjährigen Filmfestival in Cannes eine Goldene Ehrenpalme. Mit der Auszeichnung werde sein einzigartiges Schaffen geehrt, das das zeitgenössische Kino mit Kraft und Freiheit geprägt habe, hieß es in einer Mitteilung der Festivalleitung vom Dienstag.

Meister des italienischen Kinos

Pierre Lescure, Präsident des Filmfestivals in Cannes, würdigte Bellocchio in der Mitteilung: "Marco hat immer Institutionen, Traditionen, persönliche und kollektive Geschichte in Frage gestellt. In jedem seiner Werke revolutioniert er fast unfreiwillig oder zumindest so natürlich wie möglich die etablierte Ordnung." Festivaldirektor Thierry Frémaux fügte hinzu: "Wir sind stolz, mit Marco Bellocchio, nach 56 Jahren faszinierender Arbeit, einen der großen Meister des italienischen Kinos auszeichnen zu können."

Bellocchio ist jedoch nicht nur als Ehrengast, sondern auch mit einem neuen Film in Cannes vertreten: "Marx kann warten". Darin versuche der Regisseur, so das Festival, den Selbstmord seines Zwillingsbruders im Alter von 29 Jahren zu verstehen – eine Familientragödie, von der er sich nie wirklich erholt habe, "sowohl eine Quelle der Schuld als auch eine Quelle der Inspiration".

Auszeichnung zusammen mit Jodie Foster

Seinen Debütfilm "Mit der Faust in der Tasche" über eine Familie im Griff von Krankheit, Lügen und Tod drehte Bellocchio 1965. In "Teufel im Leib" (1986) mit Maruschka Detmers in der Hauptrolle erzählt er von der Liebe eines jungen Mädchens zu einem Terroristen der "Roten Brigaden", in "Buongiorno, notte" (2003) von der Entführung Aldo Moros. Zuletzt erschien "Il Traditore – Als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra" (2019).

Der 81-jährige Bellocchio erhält den Preis zum Abschluss des Filmfestivals. Ebenfalls mit einer Goldenen Ehrenpalme ausgezeichnet wird in diesem Jahr die US-amerikanische Schauspielerin und Regisseurin Jodie Foster. Die 58-Jährige soll die Filmfestspiele am 6. Juli auch eröffnen. Jurypräsident ist der US-amerikanische Regisseur Spike Lee. Das Festival in Cannes dauert bis zum 17. Juli.

