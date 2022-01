Regisseur Jean-Jacques Beineix mit 75 gestorben

Der französische Regisseur Jean-Jacques Beineix ist tot. Wie sein Bruder Jean-Claude am Freitag mitteilte, starb Beineix am Donnerstag im Alter von 75 Jahren. Beineix hinterlässt Kultfilme wie "Diva" und "Betty Blue - 37,2 Grad am Morgen".

Jean-Jacques Beineix in Paris gestorben

Beineix starb nach Angaben seines Bruders in seiner Pariser Wohnung an den Folgen einer langen Krankheit. 1981 erschien sein erster Langfilm "Diva", der auf dem Festival von Toronto ausgezeichnet wurde. In Frankreich erhielt der Film vier Césars. Der Thriller schildert die Geschichte einer Sängerin, die sich weigert, ihre Opern-Stimme aufnehmen zu lassen.

Oscar-Nominierung für "Betty Blue"

Ein weiterer Erfolg von Beineix war "Betty Blue - 37,2 Grad am Morgen" von 1986, eine Liebesgeschichte zweier Außenseiter mit Jean-Hugues Anglade und Béatrice Dalle. "Betty Blue" wurde 1987 als bester fremdsprachiger Film für einen Oscar nominiert. Beineix erhielt einige Angebote aus Hollywood, die er aber ausschlug

Trotz seines Kultstatus erhielt Beineix in den Folgejahren eher schlechte Kritiken. Zuletzt drehte er vor allem TV-Dokumentationen. Er schrieb 2006 eine Autobiografie und 2020 seinen ersten Roman, "Toboggan".

mit Material von dpa