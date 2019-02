Regisseur Alejandro González Iñárritu leitet Jury in Cannes

Oscar-Preisträger Alejandro González Iñárritu («Birdman», «The Revenant», 55) wird der erste Mexikaner sein, der die Jury der Internationalen Filmfestspiele von Cannes leiten wird. In einer Pressesmitteilung äußerte sich der Regisseur begeistert: "Cannes ist ein Festival, das für mich vom Beginn meiner Karriere an wichtig war. Ich bin voller Demut und aufgeregt, in diesem Jahr als Präsident der Jury zurückkehren zu dürfen. Das Kino fließt durch die Adern dieses Planeten, und in Cannes schlägt sein Herz. Wir von der Jury werden das Privileg haben, Zeugen zu sein für die neuen und herausragenden Arbeiten unserer Filmkollegen in der ganzen Welt. Das ist eine wahre Freude und eine Verantwortung, der wir uns mit Leidenschaft und Hingabe widmen werden."