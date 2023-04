"Bittere Brunnen" - das bewegte Leben der Hertha Gordon-Walcher

Weg ins Exil

Die Menschen, die sich da aufarbeiteten, konnten den Nazis nicht mehr gefährlich werden – und mussten trotzdem um ihr Leben bangen. Auch Hertha Walcher ging ins Exil. Zunächst nach Paris, später in die USA: eine Existenz in der Fremde, von wo aus sie mitansehen musste, wie es mörderisch abwärts ging mit Deutschland. Die Parteiarbeit im Ausland, die Regina Scheer minutiös beschreibt, mutet wie ein sinnloser Zeitvertreib an: hilflos beobachtete man die Katastrophe im eigenen Land und hatte doch immer noch nichts anderes zu tun als sich in kleinkarierten linken Flügelkämpfen zu verausgaben.

"Hertha Gordon-Walcher hat sich in einer fast religiösen Verbundenheit in ihrer frühen Jugend den Gedanken der Weltrevolution verschrieben", so Biographin Regina Scheer. Sie sprich von einer Unverbrüchlichkeit. "Und sie hat ja am Ende ihres Lebens in manchen Momenten in Frage gestellt. Aber erschrocken über ihre eigene Fragestellung das sofort wieder zurückgezogen."

In der DDR mit Argwohn betrachtet

Zurück in Deutschland nach 1945, konnte nur die DDR Heimat für das sozialistische Ehepaar Walcher sein. Doch auch hier wurden sie wieder argwöhnisch beäugt: man traute den eigenen Genossen nicht über den Weg, die so lange im westlichen Ausland ausgeharrt hatten, anstatt im ehrenwerten Kampf gegen Hitler vor Ort zu bestehen oder zumindest im Dienst der Sowjetunion Widerstand geleistet zu haben. Für Regina Scheer, selber aufgewachsen in der DDR, ist dies die wohl schmerzlichste Phase im Leben der Hertha Walcher:

"Es gab Phasen, was ich auch erst aus den Briefen erfahren habe, als sie zurückkam nach Deutschland, in dieses zerstörte, kalte Land, und sie hatte eine Krise in der Ehe, da hat sie dann schon gefragt, ob sie hier am richtigen Platz ist als Jüdin in Deutschland. Aber wo sollte sie hin?"

Trotz allem der Glaube an eine bessere Gesellschaft

Es gab Fürsprecher und Helfer genug, unter ihnen Bertolt Brecht, der ständig Jakobs Rat suchte und benötigte, und vor allem die vielen Frauen und Liebschaften des Dramatikers, von Helene Weigel bis Käthe Reichel, von Elisabeth Hauptmann bis Ruth Berlau. Sie machten den Alltag der Walchers, denen die DDR Anerkennung und auch finanzielle Sicherheit versagte, erträglicher. Trotzdem hielten Hertha und Jakob an ihrem Glauben an eine bessere Gesellschaft fest, bis zuletzt im hohen Alter: auf einem Foto aus den 1960er Jahren sieht man das Paar in endlich bequemen Sesseln in einem heimeligen Bücherzimmer: aus ihren Gesichtern spricht müde Skepsis, als glaubten sie nicht so recht an die verdiente Ruhe nach dem vergeblichen Kampf.

„Bittere Brunnen“ ist ein sehr persönliches Buch über Hertha Walcher und vor allem ein schmerzliches Stück über das Scheitern. Über den Glauben an die gute Sache und das Unvermögen, sie auf den steinigen Weg zu bringen. In seiner Trauerrede am Grab der Hertha Walcher sagte im Dezember 1990 der Brecht-Biograf Werner Mittenzwei, von Hertha Walcher könne man lernen, wie man mit Niederlagen umgeht. Für Regina Scheer war das Anlass genug für ihre spannende Arbeit, die ein vergessenes Stück deutscher Geschichte beleuchtet: „Ich finde, das ist auch ein Vermächtnis, das man weitergeben kann: mit welcher Würde und welch innerer Kraft sie ihr Leben gelebt hat, mit all diesen Enttäuschungen und Niederlagen."