Von der Macht der Regisseure im deutschen Theater

Regietheater: Was für die einen eine Selbstverständlichkeit ist, ist für die anderen noch immer ein Verrat am eigentlichen Werk, ein Verrat an der Dichtung, wobei immer gern mit dem Begriff der Werktreue herumgefuchtelt wird, ohne dass irgendjemand wirklich sagen kann, wie diese Treue auszusehen hätte. Und so machte schon Max Reinhardt lieber Theater von Zeitgenossen für Zeitgenossen und spielte die Texte der Alten so, als seien sie Leute von heute und hätten für dieses heute geschrieben, sagt Claudia Blank: "Der Werktreue-Diskurs ist ja auch schon sehr alt, der hat schon sehr heftig stattgefunden 1919 in der Premiere des Wilhelm Tell von Leopold Jessner."

Das war damals ein Skandal, der ganze Zuschauerraum tobte und setzte sich damit auseinander: Was darf ein Regisseur? Wie werktreu muss er sein? Und wie werktreu letztlich muss auch eine Dekoration aussehen, muss da die Alpenkulisse stehen oder darf es auch eine Stufenbühne sein? Eine Diskussion, die sich letztlich nicht erschöpft. "Es wird immer wieder die konservativen Kreise geben, die Werktreue einfordern", sagt Blank.

Miniaturmodelle und Theaterwelten

Und auch, wenn diese Werktreue so namhafte Befürworter hatte wie Gustav Gründgens, so hat Claudia Blank in ihrem Buch doch lieber über das Jahrhundert des Regietheaters geschrieben. Dabei hat sie mit bewunderungswürdiger Detailgenauigkeit die Geschichte bis zu den sogenannten 68ern wie Peter Stein, Peter Zadek und Claus Peymann verfolgt. Und während ein Ausblick auf die Regiegeneration von heute auch die Gegenwart in den Blick nimmt, bekommt man mal wieder eine Ahnung davon, welchen Reichtum das deutschsprachige Theater darstellt.

Wer will, kann sich davon nun auch noch in der gleichnamigen Ausstellung im Deutschen Theatermuseum in München überzeugen, die vor allem anhand von grafischen Bühnenbildentwürfen und Miniaturmodellen einen sehenswerten Parcours durch diese Welt des Regietheaters entwirft.

Die Ausstellung: REGIETHEATER EINE DEUTSCH-ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTE ist bis 11. April 2021 im Deutschen Theatermuseum zu sehen.