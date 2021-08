Reggae-Pionier Lee Perry ist gestorben

Es gibt Pop-Künstler, die nie einen Hit hatten und trotzdem wichtig sind. Der Reggae-Produzent und Dub-Pionier Lee Scratch Perry ist so eine Künstlerpersönlichkeit. Wie gestern bekannt wurde ist Perry, der seit längerem in der Schweiz lebte, am Sonntag in einem Krankenhaus auf Jamaica gestorben. Wer war der Mann, über den Stones-Gitarrist Keith Richards einmal sagte, er sei der Salvador Dalí of Music ?

Vorreiter der Musiklandschaft

Lee Perry war ein wandelndes Gesamtkunstwerk. Rainford Hugh, genannt Lee, Perry war eine der genialen Produzentenpersönlichkeiten der Popmusik. Der Jamaikaner entwickelte in den 70er Jahren den Dub-Reggae, Musik, die nur im Studio entstehen kann. Er legte die Grundlagen der Musik, die später als Hiphop und Techno die Tanzflächen erobern sollte.

Musikalische Schichtarbeit

Dabei werden von den ursprünglichen Aufnahmen einer Band nur bestimmte Spuren verwendet. Basis bilden Bass und Schlagzeug, der Rest wird nur hin und wieder eingeblendet. Perry verwendete zudem Rhythmusboxen, Fieldrecordings, also Außen-Aufnahmen von Baby-Geschrei, Pistolenschüssen und Lagerfeuer-knistern. Manche Spuren verfremdete er durch künstliche Hallräume oder er verpasste einzelnen Tönen ein sich überschlagendes Echo.

Perrys Art, in Schichten zu arbeiten, wurde zur Grundlage dessen, was heute im Hiphop und auch im Techno normal ist. Deshalb verehren auch die beiden Genres den schrägen Mischpultschamanen als Ahnherr.

Mann mit bemerkenswerter Aura

Tatsächlich verbreitete sich die Produzentenlegende eine Aura des Durchgeknallten und Schrägen um sich. Perry fackelte mehrere Studios ab, weil es ihm zu unheimlich wurde mit all den geisterhaften Stimmen und Klang-Spuren.

Wenn er selbst am Mikro stand, machte er einen stream of conscioussness hörbar, einen Bewusstseinsstrom an Wortspielen und wilden Assoziationen. Heiliger Blödsinn allerster Güte.

Bis zuletzt: ein junger Geist

Zuletzt lebte Perry in der Schweiz. Von dort aus unternahm er überaus erfolgreiche Tourneen. Die Konzerte waren voller junger Leute, die dem älteren Herren mit dem gefärbten Bart und der Baseballkappe voller kleiner Spiegelchen zujubelten.

Endlich mal einer, der noch im Rentenalter spintisierte und sinnlichen Musik-Collagen frönte. Wie am Sonntag bekannt wurde, ist Lee Perry gestern in einem Krankenhaus auf Jamaika gestorben.

Rest in Peace, Lee Perry, Thank you for the music.