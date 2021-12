Regensburger Weihnachtsmarkt eröffnet als Wintergastronomie

Der Betreiber eines privaten Weihnachtsmarkts in Regensburg versucht das bayernweite Christkindlmarkt-Verbot zu umgehen. In einer Pressemitteilung kündigt Peter Kittel, Organisator des "Romantischen Weihnachtsmarkts auf Schloss Thurn und Taxis", für Donnerstag an, auf dem Schlossgelände die Essens- und Getränkestände des Markts zu öffnen. Der "Romantische Weihnachtsmarkt" wird dafür in "Romantische Wintergastronomie" umbenannt, so der Veranstalter.

Der Betrieb soll täglich um 15 Uhr unter 2G-Voraussetzungen aufgenommen werden. Bis 22 Uhr soll die "Wintergastronomie" dann jeden Tag geöffnet bleiben.

Stadt prüft - Entscheidung folgt am Donnerstag

Die Stadt Regensburg sei am Mittwochvormittag über das Vorgehen informiert worden, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters. Die Stadtverwaltung bestätigt das. Momentan werde die "Romantische Wintergastronomie" geprüft. Mit einer Entscheidung sei im Laufe des Donnerstags zu rechnen, wohl noch vor der geplanten Öffnung um 15 Uhr, so eine Sprecherin.

Der Marktbetreiber hatte gegen das Verbot seines Weihnachtsmarkts bereits juristische Schritte unternommen und beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof den Erlass einer einstweiligen Anordnung beantragt, um alle Stände des Markts wieder öffnen zu dürfen. Wie ein Gerichtssprecher bestätigt, ist hier bisher noch keine Entscheidung gefallen.

Umsatz und Eintritt fließen teilweise in Solidaritätsfonds

In der Pressemitteilung lässt sich der Betreiber mit markigen Worten zitieren: "Wir kämpfen gemeinsam einen existenziellen Kampf für die Schaustellerfamilien, aber auch einen Kampf für ein großes Stück Freiheit und Lebensfreude für alle Geimpften und Genesenen", soll Peter Kittel gegenüber seinen Standbetreibern gesagt haben.

Vom Eintrittspreis von bis zu sechs Euro für die "Wintergastronomie" soll deshalb auch ein Euro an die Schausteller- und Standbetreiber ohne Verpflegungsangebot abgetreten werden, die morgen definitiv nicht öffnen werden. Auch fünf Prozent des Gastro-Umsatzes sollen in einen sogenannten Solidaritätsfonds fließen. "Wir stellen uns damit auch dagegen, dass ganze Familien mit unzureichenden Überbrückungshilfen um ihre Existenz gebracht werden", wird Kittel in seiner Pressemitteilung zitiert.

Ein Stück Lebensfreude vermitteln

Die 2G-Vorgaben für Gastronomiebetriebe begrüßt Kittel explizit und kündigt an, den Besucherinnen und Besuchern höchste Sicherheit und Aufenthaltsqualität bieten zu wollen. Ihm fehle jegliches Verständnis, dass "hoch kontrollierte Veranstaltungen" wie sein Markt unter freiem Himmel unterbunden werden. Außerdem wolle man den Menschen ein Stück Lebensfreude vermitteln, so der Veranstalter.

Der Romantische Weihnachtsmarkt findet jedes Jahr im Innenhof des Schlosses von Gloria von Thurn und Taxis und Teilen der Außenanlagen statt. Die Staatsregierung hatte im November alle Weihnachtsmärkte in Bayern untersagt, und das unter anderem mit den hohen Inzidenzzahlen und der hohen Auslastung der Intensivstationen im Freistaat begründet.