Regensburger Velodrom wird saniert

Das Theater Regensburg kann langfristig mit dem Velodrom als zweiter Spielstätte planen. Der Regensburger Stadtrat hat einen Grundsatz gefällt, wonach das Haus langfristig gepachtet und umfassend modernisiert werden soll.

Pachtvertrag läuft in drei Jahren aus

Seit den 1990er-Jahren wird das Velodrom, ein ehemaliges Kino, vom Theater Regensburg als zweite Spielstätte genutzt. In dem Haus mit 600 Plätzen kommen vorrangig Musical-, Tanz- und große Schauspielproduktionen auf die Bühne. Aktuell läuft dort Kleists Klassiker "Käthchen von Heilbronn". Weil der Pachtvertrag für das Velodrom im Jahr 2021 ausläuft, musste der Stadtrat jetzt einen Grundsatzbeschluss fällen.

Von der Ausweichspielstätte zum Dauerbetrieb

Ursprünglich hatte das Theater Regensburg das Velodrom nur als Ausweichspielstätte während der Generalsanierung des Großen Hauses am Bismarckplatz in den 1990er-Jahren übernommen. Brandschutz, Belüftung, aber auch die Sanitäranlagen, Garderoben und das Foyer waren nie für einen Dauerbetrieb ausgelegt. All das muss jetzt nachgebessert werden.

Vor dem Abriss gerettet

Das Velodrom war Ende des 19. Jahrhunderts von dem jüdischen Impresario Simon Oberndorfer als Radrennbahn errichtet worden. In der Nachkriegszeit wurde es als Kino genutzt, bevor es dem Verfall preisgegeben war. Engagierte Bürger retteten den Bau in den 1980er-Jahren vor dem Abriss.

BR-Autor Josef Berlinger produzierte im vergangenen Jahr im Velodrom gemeinsam mit dem Bürgertheater Regensburg mit großem Erfolg sein Drama "Hoffnung Havanna". Das Stück befasst sich mit dem Schicksal von Velodrom-Erbauer Simon Oberndorfer, der 1939 vergeblich versucht hatte, vor den Nazis nach Kuba zu fliehen und 1943 schließlich im KZ Sobibor ermordet wurde.