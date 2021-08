Regensburger Römermauer: Welterbe von Tauben geplagt

Wer sich in Regensburg auf Römer-Spurensuche begibt, muss nicht lange suchen. Überall in der Stadt findet man sie, die Überreste der Epoche. Ein etwa 50 Meter langes Stück der ehemaligen Legionslagermauer des Römerstützpunkts "Castra Regina" ist beispielsweise am Regensburger Dachauplatz erhalten. Zu sehen ist davon - zumindest von außen - aber nur ein kleiner Rest, denn in den frühen 70er-Jahren wurde über die antike Mauer einfach ein Parkhaus gebaut.

Parkhaus mit Welterbe im Keller

Das einst privat betriebene Parkhaus gehört heute zum Regensburger Stadtwerk. Im Untergrund haben die neuen Betreiber eine Empore und ein kleines Museum eingerichtet, damit man die Mauerreste unter dem Parkhaus besichtigen kann. Doch die eigentlich für ein Parkhaus überraschend ansprechende Präsentation wird getrübt, durch andere Hinterlassenschaften, die deutlich sichtbar nicht aus der Antike stammen: Taubendreck.

Taubenplage mit menschlichen Verursachern

Das Stadtwerk hat viel versucht, um das Taubenproblem in den Begriff zu bekommen. Netze wurden gespannt, Lebendfallen aufgestellt und die Zugänge bestmöglich taubensicher gemacht. Die Tauben würden sich wohlfühlen, es sei trocken und windgeschützt. Doch es gibt auch ein menschliches Problem, sagt Marion Brasseler vom Stadtwerk. "Wir haben einen Reinigungsdienst, der regelmäßig säubert. Nur solange gefüttert wird, halten sich hier extrem viele Tauben auf. Und wenn man morgens saubermacht, ist am nächsten Tag schon wieder alles schmutzig. Man muss es so sagen", so Brasseler.

Vor dem Denkmalschutzgesetz schnell hochgezogen

Jetzt warten die Tauben auf dem Stück Mauerrest im Freien und verunstalten das antike Denkmal. Doch wie konnte es dazu kommen, dass über eine Jahrhunderte alte Römermauer ein Parkhaus gebaut wurde. In den frühen siebziger Jahren wurde in der Regensburger Innenstadt ein großes Kaufhaus gebaut und eine Fußgängerzone angelegt. Da brauchte man auch ein großes Parkhaus, sagt der emeritierte Denkmalpflege-Professor Achim Hubel von den Regensburger Altstadtfreunden.

"Man muss wissen, dass 1973 das bayerische Denkmalschutzgesetz eingeführt wurde. Und diese ganzen Maßnahmen fanden vorher statt. Noch ganz schnell, gerade beim Kaufhaus, weil nach dem Denkmalschutzgesetz, wären solche gravierenden Eingriffe nicht mehr ohne weiteres möglich gewesen", sagt Hubel.