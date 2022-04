Artikel mit Bildergalerie

Regensburger Kunstbenefizauktion für Künstler in der Ukraine

Am Samstag findet in Regensburg im Auktionshaus Keup eine Kunstauktion statt. KünstlerInnen und Künstler haben Kunstwerke gespendet. Der komplette Erlös aus der Versteigerung soll an notleidende Kollegen in der Ukraine gehen.