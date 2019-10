Regensburger Kulturpreis für BR-Autor Thomas Muggenthaler

Der BR-Journalist Thomas Muggenthaler hat den mit 10.000 Euro dotierten Kulturpreis der Stadt Regensburg für sein Lebenswerk erhalten.

Lob für umfangreiche Arbeit

"Mit seinen Filmen, Büchern, Lesungen und Dokumentationen hat Thomas Muggenthaler ein herausragendes Werk von großer Bedeutung für die Stadt Regensburg und für die Region geschaffen", sagte Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer in ihrer Laudatio. Besonders hob sie hervor, dass Muggenthaler mit seinen "feinfühligen, umsichtigen und gründlichen" Recherchen über Zwangsarbeiter und Verbrechen in Ostbayern während der NS-Diktatur, seinen Zeitzeugenbefragungen sowie der Mitarbeit an der Gestaltung der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg eine besonders zukunftsorientierte Art der Erinnerungskultur befördert habe.

Viele Aufgaben stehen noch an

Muggenthaler selbst betonte in seiner Dankesrede, wie viel noch zu tun bleibe, was die Erinnerung an die NS-Verbrechen in Ostbayern betrifft. So gebe es viele KZ-Außenlager und Hinrichtungen von polnischen Zwangsarbeitern, an die nichts erinnere.

Der Regensburger Kulturpreis

Der Kulturpreis der Stadt Regensburg wird an Persönlichkeiten und Institutionen vergeben, die sich in hervorragender Weise um das kulturelle Leben der Stadt Regensburg verdient gemacht haben. Preisträger in der Vergangenheit waren unter anderem der langjährige Domspatzenleiter Roland Büchner und der Gründer des Sport- und Theaterensembles "Traumfabrik", Rainer Pawelke. 2018 hatte Klaus Caspers den mit 10.000 Euro dotierten Preis erhalten.