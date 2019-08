Regensburger Kulturpreis für BR-Autor Muggenthaler

Der BR-Hörfunkautor und Filmemacher Thomas Muggenthaler erhält in diesem Jahr den mit 10.000 Euro dotierten Kulturpreis der Stadt Regensburg. Muggenthaler werde für sein Lebenswerk ausgezeichnet, wie die Stadt mitteilt.

Themenschwerpunkt NS-Zeit in Ostbayern

Muggenthalers Spezialgebiet ist die Aufarbeitung der NS-Zeit in Ostbayern. In zahlreichen Beiträgen für die Hörfunkprogramme des Bayerischen Rundfunks hat Muggenthaler das Schicksal von NS-Zwangsarbeitern in Niederbayern und der Oberpfalz nachgezeichnet. Für seine TV-Dokumentation "Verbrechen Liebe" erhielt er im Jahr 2015 den Bayerischen Fernsehpreis. Der Film thematisiert die Hinrichtung polnischer Kriegsgefangener, die Liebesbeziehungen zu Deutschen hatten.

Der Kulturpreis der Stadt Regensburg wird an Persönlichkeiten und Institutionen vergeben, die sich in hervorragender Weise um das kulturelle Leben der Stadt Regensburg verdient gemacht haben. Bekanntere Preisträger in der Vergangenheit waren unter anderem der langjährige Domspatzenleiter Roland Büchner und der Gründer des Sport- und Theaterensembles "Traumfabrik", Rainer Pawelke.