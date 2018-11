Regensburger Domspatzen suchen neue Leitung

Die Regensburger Domspatzen, der älteste Knabenchor der Welt, bekommen eine neue Leitung. Das Bistum Regensburg sucht ab sofort eine Nachfolge für Domkapellmeister Roland Büchner, der im kommenden Jahr in den Ruhestand geht.

Wird erstmals eine Frau Chorleiterin?

Gesucht wird laut Stellenanzeige ein "Domkapellmeister (m/w)". Die Ausschreibung für den renommierten Chorleiterjob richtet sich damit ausdrücklich auch an Frauen. Es wäre das erste Mal in der mehr als 1.000jährigen Geschichte der Regensburger Domspatzen, dass eine Frau mit der Leitung des Knabenchores betraut würde.

Seit 1994 bei den Domspatzen

Roland Büchner war als Domkapellmeister der Nachfolger von Papstbruder Georg Ratzinger und kam 1994 zu den Regensburger Domspatzen. Als Chorchef war er für zahlreiche Platteneinspielungen und Auslandstourneen verantwortlich, unter anderem reiste er mit den Domspatzen nach Südafrika und Israel. 2006 sangen die Domspatzen unter seiner Leitung beim Papstbesuch in Bayern, 2009 gastierte Büchner mit dem Knabenchor in der Sixtinischen Kapelle in Rom.

In Büchners Amtszeit fiel auch die Aufdeckung des Missbrauchs- und Misshandlungsskandals. Über Jahrzehnte waren bei den Domspatzen mehr als 500 Jugendliche Opfer von körperlicher und sexueller Gewalt geworden.

Dienstantritt im September 2019

Bewerbungsschluss für die Büchner-Nachfolge ist Mitte Dezember. Im kommenden Februar sollen sich die Aspiranten dann in Regensburg vorstellen. Der neue Domkapellmeister soll sein Amt im September 2019 antreten.