Regensburger Domspatzen öffnen sich für Mädchen - ein bisschen

Nach mehr als 1000 Jahren Chorgeschichte nun also doch: Was die Regensburger Domspatzen an diesem Dienstag verkünden, bricht mit einer langen, von einigen missbilligten, Tradition. "Wir freuen uns, dass wir in Zukunft auch Mädchen an unserem Gymnasium begrüßen und ihnen unsere tollen Möglichkeiten bieten können", teilte Domkapellmeister Christian Heiß mit. Ab dem übernächsten Schuljahr dürfen sie das Gymnasium der Domspatzen besuchen, allerdings weiterhin nicht im berühmten und zudem ältesten Knabenchor der Welt singen.

Man wollte ihnen so die "hochwertige musikalische Ausbildung" zugänglich machen, beschloss der Stiftungsrat. Die Mädchen sollen dann in einem eigenständigen Chor singen und eine zusätzliche Säule der Domspatzen sein. "Nach einer gewissen Aufbauphase wird der neue Mädchenchor höchsten musikalischen Ansprüchen genügen", sagte Heiß. Der Beschluss des Stiftungsrats der Domspatzen sei einstimmig erfolgt. Domkapitel und Bischof unterstützten das Vorhaben.

Gemeinsame Konzertreisen von Jungen und Mädchen seien erst mal nicht geplant, aber auch nicht für alle Zeiten ausgeschlossen, ergänzte Heiß. Doch Knaben- und Mädchenchöre hätten je einen eigenen Charakter. Und auch wenn es längst schon erfolgreiche Mädchenchöre wie den am Kölner Dom gebe, sei für die rein weiblichen Gesangsgruppen noch Lobbyarbeit nötig.

Debatte um Mädchen in Knabenchören

Eine Debatte, ob Mädchen in Knabenchören mitsingen dürfen, gibt es in Deutschland seit Jahren. Erst im vergangenen Mai versuchte eine Mutter, ihre Tochter per Gerichtsentscheid in den Staats- und Domchor Berlin aufnehmen zu lassen. Sie scheiterte vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit ihrem Vorhaben. Der Chorleiter sei berechtigt, so das Gericht, Mädchen auszuschließen, wenn sie mit ihrer Stimme nicht dem Klangbild eines Knabenchores entsprächen.

In Regensburg fand man, dass nun die Zeit reif sei, sich zumindest ein wenig zu öffnen. Die Verantwortlichen bei den Domspatzen teilten mit, man sei überzeugt, dass durch diesen Schritt die Tradition des weltberühmten Knabenchors sogar noch gefestigt werde. Denn immer öfter würden gute Sänger nicht zu den Domspatzen kommen, weil sie lieber auf eine Schule mit Jungen und Mädchen gehen wollen – die Voraussetzung für eine Aufnahme im Knabenchor ist allerdings eine Anmeldung im Domspatzen-Gymnasium. Dem steuert man in Regensburg nun mit diesem Schritt entgegen.

Frage nach dem Namen des neuen Chors

Offen ist noch, wie der neue Mädchenchor heißen soll. Domkapellmeister Heiß will auf jeden Fall einen Bezug zur Marke Domspatzen sehen. "Es wäre ja Blödsinn, da auf einmal 'Domnachtigallen' einzuführen."