Regensburger Beat-Produzent und Bad Bunny: Grammy abgeräumt

Die 65. Grammys sind vorbei. Und einer der meist gefeierten Popstars ist in diesem Jahr Bad Bunny. Der aus Puerto Rico stammende Sänger und Rapper eröffnete den Abend musikalisch mit Reggaeton-Rhythmen und einem flamboyanten Medley einiger seiner spanisch-sprachigen Hits. "Bad Bunny brings Puerto Rico to the Grammys" titelte das Rolling Stone Magazin später auf Instagram. Die Nominierung von Bad Bunnys Album "Un Verano Sin Ti" in der Kategorie "Bestes Album des Jahres" gilt als Meilenstein für den Einzug von spanisch-sprachigem Pop in den amerikanischen Musik-Mainstream. Entgegen aller Erwartungen wurde der lateinamerikanische Reggaeton-Sound von Bad Bunnys Hit-Album zum Teil in Regensburg produziert.

"Un Verano Sin Ti": Bad Bunny räumt Grammy ab

Verantwortlich dafür ist Leutrim Beqiri. Unter seinem Künstlernamen "Byrd" hat der Regensburger Beat-Produzent unter anderem an Bad Bunnys Songs "Yonaguni" und "Aguacero" mitgewirkt. Letzterer Song landete auf Bad Bunnys Album "Un Verano Sin Ti". Damit räumte der puerto-ricanische Künstler den Grammy für das "Best Urban Music Album of the Year" ab. Ein Riesenerfolg für Bad Bunny – und natürlich auch für Byrd aus Regensburg. Gemeinsam mit seinem Manager war der 30-Jährige nach Los Angeles geflogen, um live bei den Grammy-Verleihungen dabei zu sein.

And the Grammy goes to…

"And the Grammy for Best Urban Music Album of the Year goes to… Bad Bunny!" Als die berühmten Worte in Los Angeles fallen, explodiert Leutrim Beqiri fast vor Freude. So beschreibt der Regensburger den magischen Moment. "Einfach surreal, was man auch erst mal realisieren muss", so der Beat-Produzent zum BR. Doch von Zurücklehnen nach dem großen Erfolg ist bei Byrd keine Spur: "Am nächsten Tag habe ich mich wieder so an die Arbeit gemacht, als wäre nie etwas passiert, als hätte ich keinen Grammy, keinen Hit oder sonst irgendwas."

Mehr als eine Milliarde Streams auf Spotify

Leutrim Beqiri gibt sich bescheiden. Dabei befindet er sich in Sachen Karriere in voller Fahrt. Er und Bad Bunny arbeiten seit einiger Zeit zusammen. Bad Bunnys 2021 veröffentlichter Hit "Yonaguni" hat auf Spotify mittlerweile über eine Milliarde Streams, auf YouTube haben fast 800 Millionen Menschen den Song geklickt. Dann der Lo-fi Reggaeton-Beat zu "Aguacero" auf dem Grammy-Album von Bad Bunny. Der 30-Jährige hat schon einiges vorzuweisen. Und: "Eine Menge Songs" mit Bad Bunny seien noch in der Pipeline, so Byrd.