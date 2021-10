Regensburg und seine jüdische Gemeinde auf "bavarikon"

Auf dem Kulturportal bavarikon ist ab sofort die virtuelle Ausstellung "Regensburg und seine jüdische Gemeinde im Mittelalter" zu sehen. Sie ist ein Projekt der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, wie das Kunstministerium am Montag in München mitteilte. Anhand "einzigartiger Exponate" frage sie nach den Lebensbedingungen jüdischer Bürgerinnen und Bürger im mittelalterlichen Regensburg. Aus einer Vielzahl lateinischer und hebräischer Quellen, Urkunden, Siegeln, Bildern, Karten sowie archäologischen Funden ergebe sich ein Einblick in das jüdische Leben zur damaligen Zeit.

Jüdisches Leben in Regensburg bereits vor Jahr 1000

Kunstminister Bernd Sibler (CSU) sprach von einem wertvollen Beitrag zum Jubiläumsjahr "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". Ein wichtiger Bestandteil der bayerischen Geschichte gewinne durch die Präsentation auf dem Kulturportal weit über die Grenzen des Freistaats hinaus an Sichtbarkeit. Bavarikon ermögliche einen weltweiten, kostenlosen und barrierefreien Zugriff auf die reichen Kultur- und Wissensschätze Bayerns.

Bayerns Beauftragter für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, Ludwig Spaenle (CSU), ergänzte: In Regensburg lasse sich für Bayern erstmals jüdisches Leben kurz vor dem Jahr 1000 nachweisen. Dort habe es bis in die Reformationszeit kaum Übergriffe auf die jüdische Bevölkerung, die im Herzen der Stadt beim heutigen Neupfarrplatz gelebt, gearbeitet und ihren Gottesdienst gefeiert hat, gegeben. Die Israelitische Kultusgemeinde Regensburg mit ihrer neuen Synagoge belege eine enorme Lebendigkeit.

Objekte in exzellenter Bildqualität

Das Internetportal bavarikon ist das 2013 eingerichtete virtuelle Kulturportal des Freistaats zur Präsentation von Kunst-, Kultur- und Wissensschätzen aus Einrichtungen in Bayern. Insgesamt werden auf der Plattform derzeit 370.764 Objekte, sogenannte Digitalisate, in nach eigenen Angaben exzellenter Bildqualität sowie in verschiedenen Ansichten und zum Teil als 3D-Modelle präsentiert.

Neben einzelnen Digitalisaten präsentiert das Kulturportal seit März 2017 virtuelle Ausstellungen - aktuell sind es 16. Sie verknüpfen die einzelnen Kunstobjekte, kontextualisierten diese und präsentieren somit Schwerpunkte zur bayerischen Kultur- oder Landesgeschichte übersichtlich, nachvollziehbar und unterhaltsam.