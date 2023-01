"Regelrechter Wahnsinn": Empörung in Russland über "Feuerpause"

Verblüfft, verärgert, wütend und entgeistert zeigten sich russische Blogger und Medien über die Ankündigung des Kreml, über die Weihnachtsfeiertage am 6. und 7. Januar für 36 Stunden an den Fronten eine Feuerpause einzulegen. Putin hatte seinen Verteidigungsminister Sergej Schoigu entsprechend angewiesen, nachdem Patriarch Kirill, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, eine entsprechende Bitte geäußert hatte.

Laut Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte Putin seine Entscheidung im Vorhinein mit dem Verteidigungsministerium abgesprochen. Das sollte wohl bedeuten, dass die Generäle einverstanden waren. Vertreter der Ukraine hatten den Plan allerdings umgehend als "Heuchelei" und "Propaganda" abgelehnt. Wie sich kurz darauf herausstellte, ist eine Feuerpause auch innerhalb Russlands alles andere als unumstritten.

Das Vorhaben sei "regelrechter Wahnsinn" und nicht mehr als eine "Absichtserklärung", hieß es von einem einflussreichen Blogger: "Es ist schwer vorstellbar, dass das tatsächlich von den Kämpfern eingehalten wird." Mehr als Spott sei für Putins Vorstoß nicht angemessen, im "schlimmsten Fall erhöhe der Feind nur seine Feuerkraft bei der Untätigkeit unserer Truppen". Die "pazifistische Propaganda" sei überflüssig, pflichtete ein weiterer Militärkommentator bei. Die russischen Soldaten wollten "keine Kompromisse", sondern "jede Person töten, die die Uniform der feindlichen Armee trägt".

Kritik an "schöner Geste" mit Tradition

Der Westen werde behaupten, der Kreml habe sich selbst ins "Knie geschossen", hieß es auf dem Portal Rybar, das über eine Million Nutzer hat. Wer "Perlen vor die Säue" werfe, dürfe von diesen keinen Beifall erwarten. Allerdings sei ein "Weihnachtsfrieden" eine militärisch "schöne Geste", wobei Rybar wohl auf die bekannten Ereignisse im Ersten Weltkrieg anspielte, als sich deutsche und britische Soldaten in den Weihnachtstagen 1914 über die Schützengräben hinweg die Hände reichten. Der Vorfall sorgte damals für erhebliches Aufsehen und wurde sogar verfilmt ("Merry Christmas", 2005), freilich verhinderten die Generäle aller beteiligten Nationen derartige Versöhnungsrituale in den späteren Kriegsjahren ab 1916 unter Androhung von Kriegsgerichtsverfahren.

Russland habe "Schwäche und Inkompetenz" gezeigt, kritisierte Blogger Boris Rozhin. Im "besten Falle" gingen die Feindseligkeiten unvermindert weiter. Der "Gouverneur" der nicht anerkannten Republik Donezk, Denis Puschilin (41), beeilte sich mitzuteilen, dass von einem "Waffenstillstand keine Rede" sein könne: "Die Entscheidung unseres Präsidenten als orthodoxem Gläubigen bezieht sich speziell auf orthodoxe Menschen, für die es wichtig ist, in die Kirche zu gehen, um mit dem Gottesdienst das Fest der Geburt Christi zu würdigen." Es gehe lediglich darum, vorübergehend auf "offensives Feuer" zu verzichten, auf ukrainische Angriffe werde die russische Armee natürlich angemessen reagieren.

"Waffenstillstand ist böse"

Blogger Alexej Sukonkin bemerkte sarkastisch, der Krieg werde an der Front ausgetragen, in den Büros im Hinterland freilich könne man sich "nobel" gebärden. Solche "Flirts" hätten Russland bereits im ersten Tschetschenienkrieg 1994/96 sehr geschadet: "Niemand wird diese Geste des guten Willens zu schätzen wissen." Ein weiterer populärer Nationalist bemerkte, für ihn rieche die Anweisung von Putin nach "Defätismus". Die den Kommunisten nahestehende "Prawda" fragte in einer Schlagzeile: "Hat Putin die Risiken bedacht?" Eine Feuerpause werfe jedenfalls "viele Fragen" auf.

Grimmig schrieb Blogger Roman Saponkow: "Es sieht so aus, als ob Russland um etwas bittet, während die Ukraine das Recht hat zu wählen." Es komme geradezu "Panik" auf, dass der Kreml die Russen darauf vorbereite, weitere eroberte Gebiete zu räumen. Er sei überrascht, wie es die Regierenden immer wieder schafften, "aus heiterem Himmel" neue Parolen auszugeben: "Ich denke, das ist ein nüchterner, listiger Plan. Wir wollen Frieden, aber die Ukraine lehnt ab. Nur für wen?", so Saponkow mit ätzendem Unterton: "Der Waffenstillstand ist böse. Er ist einseitig und wird daher nicht ausgeführt. Danke an die orthodoxe Kirche für eine brillante Idee. Was würden wir ohne euch machen?"

Misstrauen gegenüber Erdoğan

Einmal mehr zeigt sich, dass der Kreml ernsthaften Widerspruch nur von der nationalistischen Rechten fürchten muss, die er selbst mit martialischer Propaganda bei Laune hält. Gern zitieren im Ausland erscheinende russischsprachige Oppositionsmedien ausführlich die Wut-Posts der Fanatiker, um deutlich zu machen, wie ausgerechnet Putins devoteste Anhänger allmählich an seinen erratischen Beschlüssen irre werden. Außerdem wird deutlich, dass Kriege zwar einseitig begonnen, aber nicht einseitig beendet werden können, ja nicht einmal "Atempausen" möglich sind, solange der Gegner nicht einwilligt - ein Dilemma, das Putin jetzt in voller Härte zu spüren bekommt.

Obendrein verweisen seine Kritiker von rechts darauf, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan jüngst ausdrücklich "einseitige Schritte" Moskaus zu einem Waffenstillstand gefordert habe, so dass jetzt der Eindruck aufkommen könne, Putin folge dieser Aufforderung, zeige sich also "gehorsam". Der Autorität des russischen Präsidenten ist dessen neueste Volte auf keinen Fall förderlich, egal, was er damit bezweckt.

Bissige Satire auf Putin

"Wie gut, dass unser Präsident doch ein so geradliniger und kindlich vertrauensvoller Optimist ist, der fest davon überzeugt ist, dass sich alle Probleme definitiv zum Besseren wenden werden", macht sich Igor Strelkow lustig, einer der bissigsten Blogger im Lager der Rechtsradikalen. Er sei überzeugt, so der Kriegsfanatiker, dass die Richter vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag aus Mitgefühl "für einen so klugen und vertrauensvollen Führer weinen werden". Der "sehr starke Schachzug" von Putin sei allerdings noch "ein bisschen unvollständig", solange er nicht persönlich die Weihnachtsfeiertage in den Schützengräben an der Front verbringe.

Ex-US-Botschafter: "Putin wird abwarten"

Mit "einseitigen" Schritten habe Russland in den letzten Jahren, speziell unter Michail Gorbatschow, schlechte Erfahrungen gemacht, es dränge sich vielmehr der Verdacht auf, der Westen sei daran interessiert, dass Russland "auf halbem Wege" stehen bleibe, so ein nationalistischer Blogger. Auf "Sirenengesänge" dürfe der Kreml nicht noch einmal "hereinfallen".

In der Zeitung "Nesawissimaja Gaseta", die den Kreml bisweilen vorsichtig kritisiert, hieß es, Moskau beweise mit einer Feuerpause "sozusagen durch Taten sein Bekenntnis zu spirituellen und moralischen Werten", immerhin werde der Krieg offiziell mit einer höheren Moral begründet. Putin habe seine Entscheidung möglicherweise mit dem Hintergedanken gefällt, der Ukraine vorwerfen zu können, ihr sei nichts mehr "heilig".

Der unter US-Präsident Barack Obama frühere amerikanische Botschafter in Moskau, Michael McFaul, sagte unterdessen der im Ausland veröffentlichten "Nowaja Gazeta Europe", Putin werde den Krieg auf keinen Fall von sich aus beenden, sondern erst dann, "wenn er ihn nicht mehr weiterführen" könne. Dieser Zustand sei gegenwärtig aber noch nicht erreicht. Also werde Putin stur auf eine Ermüdung des Westens setzen: "Ihm ist wichtig, wo er in fünfzig Jahren im Geschichtsbuch stehen wird, also wird er abwarten."