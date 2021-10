Reformationstag: Was Christen heute verändern wollen

In Wittenberg veröffentlichte vor gut 500 Jahren der Augustinermönch Martin Luther seine 95 Thesen und begann, die Kirche seiner Zeit umzukrempeln. Luther war radikal und wie der Reformator damals versuchen seither Christen immer wieder, ihre Kirche zu erneuern. In Landshut etwa erfindet sich Kirche gerade neu.

Pop-Up-Kirche in der Landshuter Innenstadt

Nicht hinter dicken Kirchenmauern, sondern in einem Ladengeschäft in der Innenstadt hat die evangelische Kirche eine sogenannte Pop-Up-Kirche eingerichtet. In den zurückliegenden Wochen verkauften die Landshuter Protestanten hier Second-Hand-Klamotten, aber sie luden auch ein zu Gesprächen über Gott und die Welt, boten Lebensberatung an sowie eine Leseecke. Auch Andachten wurden gefeiert, erzählt die Landshuter Dekanin Nina Lubomierski. Während Corona habe man gelernt, wie toll es ist, auch mal an andere Orte zu gehen.

"Weil unsere Kirchen zum Teil zu klein waren, mussten wir nach draußen gehen und haben festgestellt, dass, wenn wir an einem anderen Ort sind, wir auch andere Menschen ansprechen. Das war der eine Gedanke." Dekanin Nina Lubomierski

Der andere Gedanke war, ein niedrigschwelliges Angebot zu schaffen: Nach Corona wollte die Gemeinde den Menschen zeigen, "dass wir nicht mehr immer erwarten, dass die Leute zu uns kommen, sondern dass wir an einem zentralen Ort zu den Menschen kommen", sagt Nina Lubomierski.

Versuch und Irrtum – einfach mal ausprobieren

Die Corona-Pandemie hat die Kirche verändert. Nicht nur in Landshut. Vielerorts haben Gemeinden angefangen zu experimentieren und Veränderungen angestoßen – mit digitalen Angeboten wie Zoom-Gottesdiensten oder Instagram-Andachten. Eine Kirche, die bereit ist, Neues zu wagen, das ist ein Ideal, für das auch die neue Präses der EKD, Anna Nicole Heinrich steht.

"Das gelingt aber nicht mit vorgefertigten Antworten und allgemeingültigen Lösungsvorschlägen sondern mit Neugier, Zuversicht und einer 'Trial and Error'-Kultur. Deshalb würde ich sagen, dass Reformation immer auch verbunden ist mit ein klein-bisschen Revolution. Ich finde, manchmal muss man Sachen auch einfach mal machen." Präses der EKD, Anna Nicole Heinrich

Seit Jahren verlieren die beiden großen Kirchen Mitglieder. Die Gottesdienstbesucher werden immer älter. Damit die Kirchen nicht irgendwann leer stehen, suchen viele Gemeinden nach Lösungen. Reformbewegungen gibt es unfassbar viele, beobachtet der Kommunikationsberater Erik Flügge. Neuanfänge sind gut, sagt er und fügt hinzu: Kirche müsse sich nicht ständig verändern.

Wenn man ganz ehrlich sei, meint Erik Flügge, stresse es "natürlich alle", wenn sich ständig alles verändern soll. Diejenigen, die in einer Kirchengemeinde beheimatet sind, mögen schließlich genau das, was sie dort vorfinden, so Flügge. "So richtig gut funktioniert es nicht, weil man im Grunde genommen den einen immer wegnimmt, was sie gerne haben wollen." Kirche müsse deshalb zulassen, dass jede neue Generation wieder neu definiert, was für sie Kirche ist und die ihr Modell dann aber behalten darf, "gerne auch ein Leben lang".

Pop-Up-Kirche – keine große Reformation, aber ein Versuch

In Landshut hatten die Macher der Pop-Up-Kirche von Anfang an einen begrenzten Zeitraum vor Augen. Ursprünglich sollte das Projekt zum Reformationstag enden. Jetzt denkt man darüber nach, zumindest bis Weihnachten weiterzumachen. Für Nina Lubomierski ist die Pop-Up-Kirche vor allem ein Lern-Experiment: "Also ich lerne, dass wir zusammen einfach stärker sind. Und das ist eine tolle Erfahrung." Gemeinsam hätten sie bessere Ideen und könnten länger an einer Sache dranbleiben. Die Pop-Up-Kirche ist vielleicht keine große Reformation. Aber immerhin ein Anfang.