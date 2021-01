Reform oder Rohrkrepierer? 50 Jahre Würzburger Synode

Wer dabei war, schwärmt noch immer: Nie zuvor und nie mehr danach herrschte in der katholischen Kirche in Deutschland eine solche Aufbruchsstimmung wie bei der Würzburger Synode vor 50 Jahren.

Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils umsetzen

Nach einem turbulenten Katholikentag in Essen 1968, der stark von dem Aufbruch der Studentenbewegung geprägt war, setzte die Deutsche Bischofskonferenz unter ihrem starken Vorsitzenden Julius Kardinal Döpfner ein Zeichen und berief am 3. Januar 1971 die Würzburger Synode ein. Sie sollte dafür sorgen, dass die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils in Deutschland umgesetzt werden.

Die Zusammensetzung der Würzburger Synode klang revolutionär. Bischöfe, Priester, Ordensleute – und fast genauso viele Laien, die noch dazu gleiches Stimmrecht hatten. Ganz offiziell, vom Vatikan genehmigt. Das gab es noch nie in Deutschland, und die 317 Synodalen machten sich ans Werk. Der Präsident der Synode, Kardinal Julius Döpfner, damals Erzbischof von München und Freising, gab den Weg vor.

Würzburger Synode: Ernst der Lage war allen bewusst

Kaum ein Feld kirchlicher und kirchenpolitischer Relevanz blieb während der acht Vollversammlungen der Synode bis 1975 unbeackert. Der Ernst der Lage war allen bewusst, wie Erzbischof Lorenz Jäger aus Paderborn zusammenfasste: "Es geht um das Erscheinungsbild der Kirche. Um ihr Heilswirken am Menschen und an der menschlichen Gesellschaft. Um ihre Zuordnung zur heutigen Welt."

Bernhard Vogel, der 1972 Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken wurde, war bei der Synode dabei. Er erinnert sich an die damalige Aufbruchstimmung – aber auch das heftige Ringen um Themen wie Sexualität, Weiheämter für Frauen und den Zölibat.

"Es gab Lagerbildungen und wir haben auch in einigen Lagern getrennt getagt, aber es hat sich doch insgesamt zu einer Gemeinsamkeit zusammengefunden. Und es ist keine Frage, die Synode wurde für die damalige Zeit zu einer Sternstunde der Kirche in Deutschland." Bernhard Vogel

Wichtige Themen scheiterten am Veto der Bischöfe

18 Beschlüsse wurden gefasst – zu Religionsunterricht, zu Verkündigung, Ökumene, Frieden, Arbeiterschaft und vielem mehr. Aber wichtige Themen wie die Priesterweihe engagierter verheirateter Männer, der "viri probati", scheiterten am Veto der Bischöfe. Das hatte Rom ihnen eingeräumt, wenn Glaubens- oder Sittengründe vorlagen.

Auch die Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zu den Sakramenten wollten die Bischöfe nicht mittragen. Also doch nicht der erhoffte Aufbruch? Auf der einen Seite haben man den Schwung des Konzils in den deutschen Katholizismus getragen, sagt der Salzburger Dogmatikprofessor Hans-Joachim Sander. "Andererseits gab es schon auf der Synode den Bruch zwischen den Laien und den Bischöfen, (...) die davon ausgingen, dass solche Fragen allein in Rom entschieden werden sollten." Und das sei die Mehrheit der Bischöfe gewesen, so Sander.

"Dieser Bruch ist nicht mehr gekittet worden, und das ist eigentlich auch die Auseinandersetzung bis heute." Dogmatikprofessor Hans-Joachim Sander

Synodaler Weg: Neue Anlauf nach 50 Jahren

50 Jahre später ringen wieder Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien um Reformen in der Kirche, nicht in einer Synode, sondern in einer Reformdebatte mit dem Namen Synodaler Weg. Sanders Osnabrücker Kollegin Margit Eckholt, ebenfalls Dogmatikerin, sitzt dort in mehreren Kommissionen. Sie sieht durchaus eine Strahlkraft der Würzburger Synode bis in die Gegenwart.

Es sei "dieser geistliche Aufbruch, der auf eine faszinierende Weise in der Würzburger Synode präsent gewesen ist", sagt Eckholt, von dem sich alle Beteiligten beim Synodalen Weg auch heute noch inspirieren lassen können.