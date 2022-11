"Reden und kämpfen": Jetzt streitet Russland über Verhandlungen

"Gleichzeitig reden und kämpfen ist im Krieg eigentlich normal", so Samuel Charap von der amerikanischen RAND-Corporation, einem politischen Forschungsinstitut, gegenüber der "New York Times". Insofern sei es nichts Besonderes, dass jetzt "Kommunikationskanäle" zwischen Washington und Moskau offen gehalten würden. Allerdings sei die Frage, ob Putin wirklich schon soweit sei, echte Zugeständnisse zu machen oder Verhandlungen nur dazu nutzen wolle, neue Kraft zu schöpfen für weitere Offensiven. Nicht sonderlich optimistisch ist diesbezüglich Andrew Weiss, der Vizepräsident der Carnegie-Stiftung für Friedensforschung. Es sei ihm zwar klar, dass die wenigsten Menschen im Westen begeistert darüber seien, wenn der Krieg noch Jahre andauere, aber die Russen würden einfach nicht "ehrlichen Herzens" verhandeln, sondern immer nur "auf Zeit" spielen.

US-Armeechef hofft auf "Zeitfenster für Verhandlungen"

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, hatte ähnlich argumentiert: "Wir haben nichts gesehen, was darauf hindeutet, dass die Russen im Moment bereit sind, in gutem Glauben Verhandlungen aufzunehmen." Das klang wenig zuversichtlich, doch Experte Samuel Charap hatte auch darauf verwiesen, dass Kriege eigentlich immer so enden, wie es sich zuvor niemand habe vorstellen können. Der Weg bis dahin ist nach Auffassung der "New York Times"-Journalisten noch "fern", ernsthafte Verhandlungen seien "in naher Zukunft unwahrscheinlich", auch wenn im amerikanischen Kongress die Sorgen über die Kosten der Hilfslieferungen an die Ukraine wüchsen.

Die Ukraine setzt täglich rund 4.000 bis 7.000 Artillerie-Geschosse ein, heißt es im Fachblatt "Politico", die Russen würden schätzungsweise rund 20.000 Granaten pro Tag benötigen. Gemessen an solchen Zahlen sei es aus amerikanischer Sicht zweifelhaft, ob es der Ukraine auf Dauer gelingen könne, wirklich alle besetzten Gebiete zurückzuerobern. Nicht nur der US-Armeechef Mark Milley hoffe daher darauf, dass die "Winterpause" an der Front für Verhandlungen genutzt werde, von einem "Zeitfenster" ist die Rede.

Russland sieht "keine Hindernisse"

Nicht nur in den USA gibt es höchst unterschiedliche Ansichten darüber, wie sinnvoll Waffenstillstandsgespräche derzeit sind. In Russland zeichnet sich geradezu ein "Psychokrieg" über die Aufnahme von Verhandlungen ab. Sergej Rjabkow, einer von zehn (!) stellvertretenden russischen Außenministern beteuerte jüngst, Moskau sei "offen für den Dialog, ohne Vorbedingungen". Es gebe von russischer Seite "keine Hindernisse", und wenn Kiew vom Westen gedrängt werde, würden die "Chancen für einen solchen Dialog sicherlich steigen". Allerdings sagte Rjabkow auch, was die Zukunft von Einigungsversuchen betreffe, hänge die weitere Entwicklung nicht (mehr) von Russland ab.

Das brachte russische Militärblogger auf die Palme, die wütend fragten, ob Rjabkow nicht mal "mindestens einen Monat" schweigen könne. Es handle sich bei der Aussage zweifellos um das "Zitat eines bedeutenden Menschen", wurde gespottet. Wolodymyr Dschabarow, der stellvertretetende Vorsitzende im Ausschuss für internationale Beziehungen des russischen Föderationsrats, erklärte alle Spekulationen über Verständigungsbemühungen für "irrelevant", da die Ukraine nicht "gesprächsfähig" sei. In Kiew sagten sie "morgens dies und abends das".

Das rechtsextreme Portal "Tsargrad" verbreitete die Ansicht, hinter der neuesten Friedensrhetorik aus dem Kreml steckten wohl die Oligarchen, die in Panik verfallen seien, weil ihnen die Verstaatlichung der Produktionsmittel drohe. Der Druck auf Putin, einen baldigen Waffenstillstand zu erreichen, werde also "nur noch zunehmen".

Gerücht über konkretes Angebot

Es seien die einflussreichen Finanz-Interessen, die die unerwünschte "Geheimdiplomatie" vorantrieben, so die "Ultra-Patrioten". Dazu passt, dass die russische Notenbankchefin Elwira Nabiullina zu den Feindbildern der Nationalisten gehört. Sie hatte kürzlich auf die Frage, ob Russland schon die "Talsohle" durchschritten habe, geantwortet, sie mache sich nicht gern "auf die Suche nach dem Tiefpunkt". Die Notenbank werde sich jedenfalls auch auf "noch schlechtere Zeiten" vorbereiten.

Unterdessen verbreitet ein gewöhnlich gut unterrichtetes Portal mit Verbindungen zum ukrainischen Geheimdienst die Mär, Putin sei ein konkretes Waffenstillstands-Angebot aus dem Westen vorgelegt worden. Demnach habe sich ein "vermittelndes Land" mit der Botschaft an den Kreml gewandt, die Krim und ein Teil der Ukraine könnten für sieben Jahre entmilitarisiert werden. Sechs Nationen hätten sich bereit erklärt, den Waffenstillstand zu überwachen. Russland müsse allerdings sämtliche besetzten Gebiete aufgeben, also die ursprünglichen Grenzen der Ukraine respektieren.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte bei seiner jüngsten Pressekonferenz nur, es gebe grundsätzlich zwei Möglichkeiten, den Krieg zu beenden. Einerseits "durch Erreichung der Ziele", also militärisch, oder durch Verhandlungen - letztere seien "aufgrund der Haltung der Ukraine unmöglich".

Versteht der Kreml Abzug als "Einladung"?

Der Abzug russischer Truppen aus Teilen der Region Cherson werde im Kreml ungeachtet dessen als "Einladung" zu Verhandlungen an die Ukraine verstanden, will das im Ausland publizierte Portal "Meduza" unter Berufung auf hochrangige Quellen erfahren haben. Es gehe vorerst nicht um einen "Friedensvertrag", sondern lediglich um die Unterbrechung der Kampfhandlungen. Kremlnahe Informanten seien "zuversichtlich", dass Moskau Territorien aufgeben könne, um "sich auf eine neue, umfassende Offensive vorzubereiten". Putins persönliche Haltung habe sich nicht geändert, er wolle den Donbass und die Krim als russisches Staatsgebiet erhalten.

Bezeichnend ist allerdings, dass die staatliche Nachrichtenagentur TASS meldete, die Zustimmung zu Putin sei in der russischen Bevölkerung rückläufig, wenn auch minimal. Das "Vertrauen" in den Präsidenten sei noch bei 79,5 Prozent der Befragten vorhanden, was einem Minus von 0,6 Prozentpunkten entspreche, die Zustimmung zu seiner Politik liege aktuell bei 75,8 Prozent (minus 0,7 Prozent). Entscheidend sind hier nicht die Zahlen des staatlichen Umfrageinstituts, dem sowieso kaum jemand Glauben schenkt, sondern die Tendenz, die unterschwellig nahelegt, dass Putins Anhängerschaft bröckelt.

Der Kreml bereite sich jedenfalls schon auf "zukünftige Probleme" nach Kriegsende vor, meint Kommentator Alexej Moschkow im Portal "VNNews": "Es ist klar, dass jemand diesen Prozess steuern muss. Das heißt, der (wahrscheinliche) Protest muss irgendwie kanalisiert werden. Und es ist auch klar, dass die bestehenden Institutionen dieser Aufgabe nicht gewachsen sein werden. Wir brauchen jemanden, der in den Augen des Militärs moralisch integer, aber gleichzeitig mit dem Kreml verbunden ist." Das könne zum Beispiel der Chef der "Wagner"-Söldnertruppe sein, Jewgeni Prigoschin. Er hatte den Eliten mit "stalinistischen Säuberungen" gedroht.