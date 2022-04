"Unlimited Love": die Red Hot Chili Peppers mit neuem Album

Inhaltlich geht es auf "Unlimited Love" wieder viel um das Leben in L.A., ein im Grunde ja gesichtsloser Moloch, der den Red Hot Chili Peppers dank einiger Hommagen einiges an Status-Aufwertung zu verdanken hat. Und es geht – in dieser Beziehung sind die Bandmitglieder gefühlt eben noch keine 60 – um die Liebe und unstete Beziehungen, die vom Alltag abgeschliffen werden.

Texte über L.A., die Liebe und unstete Beziehungen

Okay, es ist kein "Under the Bridge" und auch kein "Californicaton" dabei, also unschlagbare Hymnen, aber die Single "Black Summer" vermittelt zumindest Annäherungen an die Chili Peppers in Bestform. Vielen Songs auf "Unlimited Love" merkt man die Sehnsucht nach einer eindeutigen Hookline an, was natürlich dazu führt, dass manches ein bisschen zu mitsingbar, um nicht zu sagen schlagerartig geraten ist. Und daran bemerkt man dann auch, dass sich die Band nicht mehr so selbstsicher ist, wie sie das vor 30 Jahren auf "Blood Sugar Sex Magic" noch war.

Angeblich haben die Chili Peppers mehr als 50 Songs bei den Sessions für dieses Album aufgenommen, von denen immerhin 17 auf dem Album gelandet sind. Ergebnis ist eine Gesamtlänge von 73 Minuten, was gehörig zu viel ist, denn stilistisch abwechslungsreich sind die Songs nicht gerade. Aber auch die alten Männer der Chili Peppers wissen: Je mehr Songs man auf die Streamingportale schickt, desto mehr Umsatz wird generiert. Immerhin hier haben sich Kiedis, Flea, Smith und Frusciante den modernen Zeiten angepasst.