Heiligenbilder und Rosenkränze: So wird in Málaga recycelt

In Kirchen gehören Kreuze und Heiligenfiguren selbstverständlich zur Einrichtung dazu. In vielen christlichen Haushalten gibt es heute noch Jesus- oder Marienstatuen. Vielleicht sind sie mancherorts nicht mehr prominent in den Wohnräumen platziert wie bei früheren Generationen, sondern stehen mittlerweile in einer Kiste im Keller oder auf dem Dachboden. Denn Heiligenfiguren lassen sich nicht so einfach entsorgen wie andere Gebrauchsgegenstände. Eine katholische Gemeinde im spanischen Málaga hatte da eine Idee. Vor der Pfarrkirche Heilige Familie steht eine Einwurfkiste - rund 150 Meter hoch und 40 Centimeter breit. Hier können Kirchenbesucher guten Gewissens loswerden, was anderen einst heilig war.

"Heilige recyceln" - nach dem Prinzip der Altkleiderspenden

"Gesegnete Gegenstände, kaputte Rosenkränze oder Gnadenbilder: Was noch in Schuss ist, legen wir hier aus, das kann kostenlos mitgenommen werden", erklärt Gemeindepfarrer Rafael López Cordero und deutet auf einen gut bestückten Tisch. "Reciclando Santos", also "Heilige recyceln", hat die Gemeinde ihren Service genannt. Das Prinzip ist wie bei einem Abgabebehälter für Altkleiderspenden, statt mit ausrangierter Kleidung eben mit Devotionalien. Und es hilft denjenigen, die Hemmungen haben, Heiligenbilder, Jesus am Kruzifix oder Maria aus Plastik endgültig wegzuwerfen.

"Es sind immer wieder Leute gekommen, sie hätten zu Hause noch Devotionalien und wüssten nicht, was sie damit machen sollen. Zum Beispiel eine Frau, deren Mutter schon verstorben ist: Sie hatte zu Hause ganz viele religiöse Gegenstände", erinnert sich Rafael López Cordero. Aber die Tochter wollte die Kreuze und Heiligenbilder nicht einfach wegschmeißen, weil sie für ihre Mutter von großer Bedeutung waren." Deshalb brachte sie die Devotionalien zu Pfarrer Rafael López Cordero.

Gebrauchte Jesusstatue findet neuen Platz

Auf dem Einwurfbehälter vor der Pfarrkirche Heilige Familie nämlich steht deshalb "Punto Sacred", also "heilige Stelle", oder besser gesagt: "Heilige Abgabestelle". Das soll nicht ironisch gemeint sein, sagt Pfarrer López Cordero. Denn auch wenn es dem einen nicht mehr heilig ist und er es abgibt, kann es das für jemand anderen sehr wohl noch sein.

"Ich habe zu Hause ganz viele religiöse Gegenstände und würde sie um nichts in der Welt hergeben", sagt Maria Dolores Delgado. Sie hat schon eine kleine Jesus-Statue auf einem Sockel aus dem Einwurfbehälter mit nach Hause genommen. Jetzt steht sie in ihrem Schlafzimmer. Maria Dolores Delgado ist nicht das einzige Gemeindemitglied, das sich an den sakralen Abgaben erfreut. In einem Raum seitlich des Kirchenschiffs werden besonders gut erhaltene Gegenstände ausgelegt. Auf einem Tisch liegen viele Heiligenbilder, unter anderem von der heiligen Maria de la Victoria, der Schutzpatronin Málagas.

Begehrt sind alte Medaillen und Broschen

Doch es sind nicht die Bildnisse von Heiligen oder Gnadenbilder, die am schnellsten einen neuen Besitzer finden, weiß Pfarrer Rafael Lopez Cordero: "Die wertvolleren Sachen, wie Medaillen oder Broschen, die oft schon sehr alt sind, holen sich die Leute ruckzuck." Zu Beginn seien die Menschen zögerlich gewesen, hätten sich wie Diebe gefühlt, etwas davon mitzunehmen. Doch mittlerweile wissen sie, dass sie sich bedienen dürfen, und nach dem Gottesdienst staut es sich manchmal sogar vor den heiligen Stücken.

Pfarrer Rafael Lopez Cordero freut sich, dass die gebrauchten Devotionalien gut ankommen. Denn mittlerweile bezeichnen sich im einst traditionell katholischen Spanien fast 40 Prozent der Bevölkerung als Atheisten, wie eine Umfrage des Centro de Investigaciones Sociológicas in Madrid im vergangenen Jahr ergab. Pfarrer López Cordero glaubt auch nicht, dass das Angebot, Devotionalien abzugeben, dem allgemeinen Glaubensschwund in die Hände spielt. Im Gegenteil: "Ich glaube nicht, dass das hier dazu beiträgt, dass die Religiosität der Menschen weiter abnimmt. Die hängt ja nicht an einem Gegenstand." Wenn man seine Religion verloren habe, könne daran auch ein Gegenstand nichts ändern. "Trotzdem behandeln sie religiöse Gegenstände doch anders und werfen sie nicht einfach weg. Es gibt also doch so eine Art Grundrespekt vor dem Heiligen. Und dem werden wir hier mit unserem Angebot gerecht", sagt Pfarrer Rafael Lopez Cordero.

Auch Atheisten haben Respekt vor Heiligen

Und der Respekt vor dem Heiligen zeigt sich auch darin, dass sogar kaputte Devotionalien eine zweite Chance bekommen, meint Gemeindemitglied Maria Dolores Delgado. "Diesem Gips-Jesus fehlt zum Beispiel ein Finger, dem Rosenkranz hier ein Kreuz und die Perlen sind oxidiert. Dafür haben wir eine Handwerkskünstlerin aus der Gemeinde gewinnen können, die Spaß daran hat, diese Dinge zu reparieren", erzählt Maria Dolores Delgado.

Inzwischen haben auch schon andere Gemeinden angefragt, um "Reciclando Santos" auch in ihrer Pfarrgemeinde zu etablieren. Pfarrer Rafael López Cordero wundert das nicht. "Es ist ein einfaches Angebot und macht die Leute neugierig, also kommen auch mehr Menschen in die Kirche, sogar von weiter weg, um unsere Schätze zu sehen. " Das Projekt "Reciclando Santos" haucht also nicht nur alten Devotionalien neues Leben ein, sondern belebt auch die Gemeinde.