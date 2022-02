"Rechte Nische"? NZZ-Chef Eric Gujer bekommt Ludwig-Börne-Preis

Ungeachtet heftiger Vorwürfe, etwa von der linken Züricher "Wochenzeitung", besteht Gujer darauf, die politische Mitte zu bedienen: "Also wir haben sicher keinen Rechtsrutsch gemacht, sondern wir haben allenfalls in den letzten Jahren unser liberales politisches Profil etwas geschärft."

Streitbarer Leon de Winter

Preisrichter Leon de Winter ist seit seiner heftigen Kritik am Islamismus nicht nur in den Niederlanden sehr umstritten. So verteidigte er den Einsatz von nicht rechtsstaatlichen Maßnahmen gegen Terroristen, auch die Folter von Häftlingen in Guantanamo. In der NZZ empörte sich de Winter, der von orthodoxen Juden abstammt, zuletzt über die Behauptung von Forschern, Anne Frank sei höchstwahrscheinlich von einem jüdischen Rechtsanwalt verraten worden. Das Buch sei "selber ein Verbrechen" und beschuldige einen "unschuldigen Juden", so der Autor: "Vor den Augen der ganzen Welt, basierend auf nichts als dünner Luft, wird nun ein Jude zum Verräter des ikonischen Gesichts des Holocausts gemacht."

Preisrichter hält auch die Laudatio

Der Preis, der an den Journalisten Ludwig Börne (1786 - 1837) erinnert und mit dem deutschsprachige Autoren gewürdigt werden, die im Bereich des Essays, der Kritik und der Reportage Hervorragendes geleistet haben, soll im Rahmen einer Feierstunde am 22. Mai in der Frankfurter Paulskirche verliehen werden, teilte der Vorsitzende der Börne-Stiftung Michael A. Gotthelf mit. Über den Preisträger entscheidet ein vom Vorstand der Stiftung benannter Preisrichter in alleiniger Verantwortung. Er hält auch die Laudatio auf den Preisträger. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert.