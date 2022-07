"Realität auf dem Schlachtfeld": Warum zitieren alle Orwell?

Medwedew setzte seine streitbare Interpretation mit einem Hinweis auf die NATO-Verbündeten fort: "Es ist sehr einfach, dieses tierische Modell der Weltordnung, ebenso wie die Regeln des Ebers Napoleon und seines jüngeren Bruders Squealer (der stark an die Rolle Großbritanniens erinnert), die die Propaganda und Agitation auf der Farm anführten: Es kann nicht jeder alles. Aber den Vereinigten Staaten - denen ist nichts unmöglich. Wenn jemand nicht einverstanden ist, wird ihm die Futterration gestrichen, er wird erdrosselt oder zum Schlachthof geschickt."

Orwell soll über "Ende des Liberalismus" geschrieben haben

Bereits im Mai hatte sich die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, in Jekaterinburg über den Roman "1984" von Orwell geäußert, wo eine Diktatur mit einer "Gedankenpolizei" und systematischer Folter beschrieben wird: "Wir haben viele Jahre geglaubt, dass Orwell den Totalitarismus beschrieben hat. Dies ist eine der globalen Fälschungen. Orwell schrieb über das Ende des Liberalismus. Er beschrieb, wie der Liberalismus die Menschheit in eine Sackgasse führt. Er schrieb nicht über die UdSSR, er schrieb über die Gesellschaft, in der er lebte, über den Zusammenbruch der Idee des Liberalismus. Und sie haben uns weisgemacht, er habe uns gemeint. Verbreiten Sie deshalb, dass er nicht über uns geschrieben hat, sondern über sie. Sie leben im Ausland in einer Fantasiewelt."

Orwell-Übersetzer: "Roman über totalitären Staat"

Der Autor der russischen Übersetzung von "1984", Viktor Golyschew, sah sich damals zur Klarstellung veranlasst, er glaube nicht, dass in dem Roman vom "Zusammenbruch des Liberalismus" die Rede ist: "Meiner Meinung nach ist dies ein Roman über einen totalitären Staat. Als er dies schrieb, befanden sich die bereits im Niedergang, aber zwischen den Weltkriegen war die Hälfte Europas von totalitären Staaten abgedeckt. Den Niedergang des Liberalismus kenne ich überhaupt nicht."

"In der UNO Lügen im Überfluss"

Vor wenigen Tagen hatte sich der kanadische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Bob Rae, direkt auf George Orwell bezogen, natürlich mit ganz anderer Zielrichtung. Die "Farm der Tiere" habe ihn schon in jungen Jahren gebannt, schrieb der Diplomat in einem Gastbeitrag für "The Globe and Mail": "Die UNO kann in ihrer besten Form eine Institution sein, die dem Allgemeinwohl dient, aber sie war auch, insbesondere in den letzten Monaten, ein Ort, an dem Worte verdreht wurden und Lügen im Überfluss vorhanden sind. Während bestimmte staatliche Akteure versuchen, die Geschichte umzuschreiben, und Fakten auf den Kopf gestellt werden, wende ich mich oft an Orwell, um Rat und Weisheit zu erhalten."

"Falscher Glaube stößt auf Realität"

Rae lobte Orwell dafür, dass der auch in der "Düsternis" nie den Glauben an die Menschheit verloren habe. Tyrannei habe ihn immer wütend gemacht. Ein Zitat von 1946 beschreibe nach wie vor am Besten, was heute als ideologische Voreingenommenheit diskutiert werde: "Wir sind alle in der Lage, Dinge zu glauben, von denen wir wissen, dass sie nicht wahr sind, um dann, wenn sie sich endgültig als falsch erwiesen haben, die Tatsachen dreist zu verdrehen, um zu zeigen, dass wir Recht hatten. Intellektuell ist es möglich, diesen Prozess auf unbestimmte Zeit fortzusetzen: Die einzige Überprüfungsmöglichkeit besteht darin, dass früher oder später ein falscher Glaube auf eine solide Realität stößt, normalerweise auf einem Schlachtfeld."

Die irische Publizistin Judy Dempsey vom Carnegie Europe-Center zeigte sich ebenfalls von Orwell begeistert: "Ich habe kürzlich seinen Essay 'Löwe und Einhorn' von 1942 gelesen, um mich auf einen Vortrag vorzubereiten. Es geht um die Frage, ob man den Faschismus bekämpfen soll oder nicht. Angesichts des Krieges in der Ukraine ist dies eine großartige (Wieder-)Lektüre: Ist Pazifismus überhaupt eine Option?"

"Ich kann jedes Wort bestätigen"

Es ist eine bittere Ironie, dass ausgerechnet eine Theater-Vorstellung nach dem Roman "1984" in Kiew Ende Juni von Luftalarm gestört wurde. "Ich kann jedes Wort von Orwell bestätigen, als jemand, der alles gerade durchlebt", sagte Schauspielerin Julia Brusentsewa laut "Euronews". Womöglich liegt hier der Schlüssel zur Orwell-"Renaissance": Er zählt heute zur Trostliteratur, skurriler Weise für beide Seiten im Ukraine-Krieg. Dass er Ratgeber für das 21. Jahrhundert geschrieben hat, das hätte Orwell vermutlich weit von sich gewiesen, teils aus Bescheidenheit, teils, weil er als Brite immer auf der Hut davor war, missverstanden und vereinnahmt zu werden.