"Realistischer Phantast": Franz Hohler für Kinderbücher geehrt

Der 2014 verstorbene Schriftsteller Urs Widmer hat Franz Hohler einmal als einen "realistischen Phantasten" bezeichnet, was das Werk dieses vielseitigen Künstlers und Schriftstellers sehr treffend charakterisiert. Denn Exkursionen in Grenzbereiche, wo Realität und Fiktion sich wechselseitig durchdringen, haben Franz Hohler schon immer gereizt. Dabei kann er sich auf seine präzise Beobachtungsgabe ebenso gut verlassen wie auf seinen Spürsinn für Abgründiges und Geheimnisvolles. So sagt Hohler: "Ich habe wahrscheinlich die Tür zu meinem eigenen Kinderzimmer immer ein bisschen offen gelassen und nie das Staunen verlernt und nie verlernt, mich zu wundern über das was ich sehe. Und auch über das Alltägliche."

Was ist eigentlich normal? Und was passiert, wenn scheinbar Normales ins Groteske abdriftet? Solchen Fragen widmet sich Franz Hohler schon seit Mitte der 1960er Jahre – zunächst als Kabarettist. "Das ist auch ein Blick der Distanz, also dass man immer versucht, einen Schritt zurückzutreten und sich das Ganze so anzuschauen, als hätte man es nie gesehen", sagt Hohler. Die Distanz sei notwendig für Humor, nur so könne man sich das Ganze von unten an oder von oben ansehen. "Das ist für mich eigentlich schon eine Farbe, an der mir etwas liegt, die immer wieder auftaucht in meiner Arbeit."

Vorbild Erich Kästner

Parallel zu seinen schon bald sehr erfolgreichen Kabarettprogrammen begann Franz Hohler zu schreiben. Theaterstücke, Erzählungen, Romane und Gedichte. Immer auf der Suche nach der am besten geeigneten künstlerischen Form für die Themen, die ihm besonders wichtig sind. Umwelt- und Artenschutz zum Beispiel und sein politisches Engagement für eine gerechtere, friedvollere Welt. "Als Kind hat mich Erich Kästner angeregt," sagt Hohler. "'Der 35. Mai', das war eines meiner Lieblingsbücher, und ich habe immer gedacht: So was möchte ich auch mal machen."

Viele Geschichten habe er dabei gar nicht für Kinder geschrieben. "Ich habe aber gemerkt, dass die für Kinder sehr gut verständlich sind." Seine Geschichtensammlung "Das große Buch", die etwa 90 Kindergeschichten umfasst, sei mindestens zu einem Drittel ursprünglich nicht für Kinder gedacht gewesen. Hohlers Geschichten erzählen von Menschen, denen Merkwürdiges widerfährt. Dinge, die sich unserer gewohnten Logik entziehen. Man macht Bekanntschaft mit sprechenden Felsen, rebellischen Hühnern oder verliebten Hoch- und Tiefdruckgebieten.

Bücher, die Kinder zum Schreiben animieren

Die Welt lustvoll fabulierend aus ungewöhnlichen Perspektiven zu betrachten ist ein Leitmotiv, das in vielen Texten von Franz Hohler eine zentrale Rolle spielt. Das gilt auch für Tschipo, eine Romanfigur, die er Ende der 1970er Jahre erschaffen hat und die gleich mehrere Kindergenerationen begeisterte. Ein Kind, erzählt Hohler, das seine ersten beiden Tschipo-Romane gelesen hatte, habe ihm geschrieben: Die Tschipo-Romane sind meine Lieblingsbücher, ich bin froh, dass Sie noch nicht gestorben sind, dann können Sie noch einen dritten Band schreiben. "Den habe ich dann auch geschrieben."

Franz Hohler schreibt aber nicht nur für Kinder, sondern motiviert sie auch, selbst kreativ zu werden. Und freut sich, wenn seine Anregungen auf fruchtbaren Boden fallen. "Ich bekomme auch sehr viele Geschichten, die Kinder schreiben, nachdem sie meine Geschichten gelesen haben, oder Gedichte. Ein Beispiel: Es war einmal ein Rabe, der hatte eine Gabe / Er konnte rückwärts fliegen, und das sogar im Liegen. Das hat mir ein Achtjähriger geschickt und es ist ein großartiger Vers, ich war direkt ein bisschen neidisch, dass er mir nicht selbst in den Sinn kam."

Hohler sagt, eine schöne Wirkung von Kunst sei, dass sie Leute nicht in Ehrfurcht erstarren lasse, sondern in ihnen das Gefühl erwecke, es selbst auch zu versuchen. "Und wer immer mir über meine Sachen sagt, 'das kann ich doch auch', dem sage ich immer: Los, versuchen, schreiben, pack es an!"

Für seine Kinderbücher erhält Franz Hohler den großen Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendbuchliteratur.