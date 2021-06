Reaktionen auf den abgelehnten Rücktritt von Kardinal Marx

Der Fall Marx habe eine weltkirchliche Dimension, weil man begriffen habe, dass einer der mächtigsten Berater und Mitarbeiter des Papstes mit diesem Rücktrittsangebot das System in Frage stellt, sagt Matthias Katsch, Sprecher der Betroffenen-Initiative "Eckiger Tisch". Seiner Meinung nach, hat Marx mit dem Rücktrittsgesuch das Versagen der katholischen Kirche auf eine andere Ebene nämlich die der Verantwortungsübernahme gestellt.

Marx gibt Versagen zu

„Endlich sagt einer, ich bin Teil dieses Systems gewesen, und ich bin mitschuldig geworden, weil ich den Blick nicht hatte auf die Opfer, sondern weil ich die Täter zu sehr gesehen habe", fügt Katsch hinzu. Dieses Eingeständnis des Kardinals ist für den Sprecher der Betroffenen-Initiative ein starkes Statement, das allerdings durch die Ablehnung des Rücktritts durch den Papst entwertet worden ist. Die Versäumnis-Vorwürfe gegen Marx beziehen sich vorrangig auf seine Amtszeit in Trier. Der Erzbischof wird beschuldigt, das Thema Missbrauch in der katholischen Kirche in seiner Zeit als Bischof von Trier nicht ernst genug genommen zu haben bzw. nicht die notwendigen Maßnahmen getroffen zu haben, um die Fälle dort öffentlich zu machen. Das sieht er heute selbst so. Er habe die Interessen der Kirche und nicht der Opfer in den Vordergrund gestellt – so schreibt der Kardinal selbst in seinem Rücktrittsgesuch an den Papst.

Immer mehr Missbrauchsopfer melden sich

Matthias Katsch von der Initiative „Eckiger Tisch“ kämpft seit Gründung des gemeinnützigen Vereins zur Vertretung der Interessen von Betroffenen sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Kontext der katholischen Kirche im Jahre 2010 um eine möglichst transparente Aufarbeitung der Vorfälle. Etwa 250 Menschen haben sich bei dem Verein allein in den letzten drei Jahren als Betroffene gemeldet. Wie viele es deutschlandweit insgesamt sind, kann es zweieinhalb Jahre nach der Veröffentlichung der MHG-Studie über Missbrauch in der Katholischen Kirche nur gemutmaßt werden. Die Studie nannte im Herbst 2018 1670 Beschuldigte und 3677 Betroffene. Angesichts der hohen Zahl Betroffener kritisiert Katsch die Entscheidung des Papstes das Rücktrittsgesuch von Erzbischof Marx zurückzuweisen.

Erleichterung über Papst-Entscheidung

Katholikinnen und Katholiken, die auf Reformen setzen, sind dagegen erleichtert. Sie sehen in Marx einen mächtigen Mitstreiter auf dem "Synodalen Weg“, dem Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland.„Im Blick auf den Synodalen Weg bleibt uns Kardinal Marx als eine starke Stimme erhalten“, sagt Thomas Sternberg, der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Auch der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing reagierte mit Erleichterung auf die Entscheidung des Papstes.

Keine Reformen in Sicht

Papst Franziskus hat nach der Ablehnung des Amtsverzichtes von Kardinal Marx kein weitere Vorgehensweise oder gar mögliche Reformen vorgeschlagen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche lässt viele Katholikinnen und Katholiken ratlos zurück. Denn die Aufarbeitung der sexualisierten, geistlichen und körperlichen Gewalt ist drängend. Für die Betroffenen ist beim Thema Entschädigung keine Lösung in Sicht. Seit 10 Jahren diskutieren die Bischöfe über die zu zahlenden Beträge.

"Wir sind vor Jahrzehnten missbraucht worden. Wir haben unser ganzes Leben mit dieser Geschichte verbracht. Seit über zehn Jahren wehren und setzen wir uns auseinander mit der Kirche. Das gehört mit dazu. Es geht um die Verantwortung der Institution und nicht so sehr um die Schuld des jeweiligen Täters oder der Täterin." Matthias Katsch, Initiative Eckiger Tisch

Er appelliert an die Politik und die Öffentlichkeit, den Prozess der Aufarbeitung zu unterstützen. Der Entwurf einer Entschädigungsregelung sollte durch die öffentliche Hand begleitet werden. Auch der Staat müsse sich zu seiner Aufsichtspflicht bekennen, die er z.B. in den oberbayerischen Heimen hatte, in denen sexueller Missbrauch und Kinderarbeit stattgefunden hat. Matthias Katsch ist der Meinung, dass bloße Entschuldigungsfloskeln nicht ausreichen, um Menschen, die seit der Kindheit ihrer Lebenschancen beraubt wurden, eine Perspektive zu bieten. Es sei sein großer Wunsch, die Betroffenen zumindest in die Debatten einzubinden. „Viele Betroffenen können es nicht mehr hören, noch eine Entschuldigung, noch eine Erklärung noch eine Geste. Sie warten auf sehr konkrete Dinge, sagt Katsch von der Betroffenen-Initiative Eckiger Tisch.