Strandgottesdienste: Was Gott zu Party, Sex und Sonnenbrand sagt

125 Teilnehmer haben sich bereits für den Einsatz von 3. bis 14. August auf dem Ballermann angemeldet: Gekleidet in gelbe Westen mit der Aufschrift "Street Angel" werden sie einem Werbevideo zufolge Betrunkene nach Hause begleiten, sie verarzten oder für sie beten.

"Jesus wäre auch am Ballermann"

Seit inzwischen zehn Jahren laden das Missionswerk Gospeltribe zusammen mit der Jugendmissionsgemeinschaft Bielefeld und "Campus für Christus" aus der Schweiz zu dem Einsatz auf der Partyinsel. Es gehe darum, am Strand von Palma de Mallorca "die Liebe Gottes zu bezeugen", heißt es in dem Video weiter. Die Teilnehmer sollten erleben, wie Gott dort nicht nur durch sie wirke, sondern auch in ihnen sein Werk tue. "Würde Jesus heute über die Erde laufen, wäre er auch am Ballermann."