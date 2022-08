RBB-Rundfunkrat beruft Patricia Schlesinger als Intendantin ab

Der Rundfunkrat des öffentlich-rechtlichen RBB hat Patricia Schlesinger am Montag als Intendantin abberufen. Das teilte der Sender am Montagabend auf Twitter mit. Damit wird formal die Vertragsauflösung in die Wege geleitet.

Die 61-Jährige war vor rund einer Woche als Chefin des ARD-Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) wegen zahlreicher Vorwürfe der Vetternwirtschaft zurückgetreten. Wenige Tage zuvor hatte sie bereits ihren Rückzug als ARD-Chefin angetreten. Der Fall hat den Sender in eine beispiellose Krise gestürzt, die auch auf den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk abstrahlt.