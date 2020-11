Rauswurf: Johnny Depp verliert Rolle des "Gellert Grindelwald"

Der Schauspieler bemerkt im selben Brief, in dem er sein Ausscheiden aus den "Tierwesen" bestätigt, dass er das in London gefällte Urteil für "surreal" hält und dass es ihn nicht davon abhalten werde, weiterhin die "Wahrheit" zu sagen. Außerdem bestätigte er, dass er in Berufung gehen wird. Richter Andrew Nicol war in dem Prozess zum Ergebnis gekommen, dass Johnny Depp von der "Sun" als "Frauen-Schläger" bezeichnet werden darf, weil die Gewalt in der Ehe in mindestens zwölf von vierzehn genannten Fällen erwiesen sei.

Im Mai beginnt neuer Prozess in den USA

Die Ex-Frau von Depp, Amber Heard, war nicht direkt am Verfahren beteiligt, sondern nur als Zeugin geladen. Die Vermutung von Depps Anwälten, dass sie die Tätlichkeiten erfunden habe, um an mehr Geld zu kommen, wies der Richter mit der Begründung zurück, Heard habe immerhin die sieben Millionen Dollar, die ihr im Scheidungsverfahren zugebilligt worden waren, gespendet.

Unabhängig von den juristischen Auseinandersetzungen in England hat Depp seine Ex-Frau in den USA auf fünfzig Millionen Dollar Schadenersatz wegen übler Nachrede verklagt. Der Prozessauftakt wurde mehrfach verschoben und soll nach Informationen von "Deadline" am 3. Mai nächsten Jahres in Virginia stattfinden. Ab dem 10. November soll Johnny Depp den Anwälten von Amber Heard Rede und Antwort stehen, sie hat eine 100-Millionen-Dollar schwere Gegenklage eingereicht.