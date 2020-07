Rauch über Bayreuth: Wagner-"Ring" als turbulente Kettenreaktion

Vor drei Jahren bekam der energiegeladene dänische Tonkünstler den Förderpreis der Ernst-von-Siemens-Musikstiftung, die auch diesen Kompositionsauftrag finanzierte. Und wie es sich für ernsthafte Künstler gehört, zieht Steen-Andersen sein Ding durch - egal, ob es anderen passt oder nicht, wie er damals dem Klassik-Magazin "Crescendo" in einem Interview verriet: „Provokation als solche finde ich nicht so interessant, aber bis zur Grenze zu gehen, das finde ich ganz gut. Also, wenn die Sache dann doch widersprüchlich bleibt, wenn man nicht weiß, soll das so oder so sein. Auf der anderen Seite ist mir klar, dass das, was ich mache, nicht für alle ist. Wenn die Leute rausgehen, ist das halt so. Man freut sich nicht, aber man gewöhnt sich daran.“

Skurrile Hammer-Maschine legt los

In diesem Fall freilich überwiegt ganz eindeutig die Freude an einer rasanten und witzigen Performance. Diesen „Nibelungen-Loop“, diese Wagner-Schleife, dürften kundige Opernfreunde ganz besonders genießen, weil sie alle Anspielungen verstehen. Alle Anderen dürfen sich entspannt zurücklehnen und dabei sein, wenn sich ein Tennisball ins Festspielhaus verirrt und dort eine bizarre Kettenreaktion auslöst – die tollste Domino-Show, die in Walhall jemals aufgeführt wurde! Es geht in die Kostümabteilung, wo in den alten Fotos der ausgesprochen schüchternen norwegischen Wagner-Heroine Kirsten Flagstad (1895 - 1962) geblättert wird, es werden Frösche zum Quietschen gebracht, die bekanntlich im "Rheingold" ihren Kurz-Auftritt haben. Die Ventilatoren dürfen Sturmwind vorführen, der wird bei Wagner ja ständig benötigt, und eine skurrile Hammer-Maschine darf mal richtig loslegen und das Meißeln der fleißigen Nibelungen in ihrer Goldmine zu Gehör bringen.