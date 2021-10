Raubzüge im Namen des Herrn - wem gehören die Kulturschätze?

Im Museum der Missionsbenediktiner in St. Ottilien hängen in einer Vitrine mehrere aus Holz geschnitzte Masken. Auf den Erklärtafeln daneben ist zu erfahren: Die Masken kamen in Ostafrika bei Inititationsriten zum Einsatz.

Genaue Herkunft: Oft unklar

1911 eröffneten die Missionsbenediktiner im Mutterhaus ihrer Erzabtei in St. Ottilien ein Missionsmuseum - um Spenden zu akquirieren und junge Männer für die Mission zu werben. In Ostafrika fingen die Missionare exotische Schmetterlinge, trockneten Pflanzen, sammelten Käfer und Insekten. Sie verschifften aber auch Töpfe, Speere und Schüsseln zurück nach St. Ottilien. Und brachten die Masken nach Oberbayern - wie sie genau hierhergekommen sind, weiß man nicht.

Theophil Gaus, Leiter des Museums, vermutet, sie wurden bei der Taufe freiwillig abgegeben. Es ist eine Interpretation, die der Göttinger Historiker Richard Hölzl nicht teilt. Er verweist darauf, dass Initiationsriten von der Mission auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch aktiv bekämpft wurden, teilweise mit gewalttätigen Mitteln. 1903 lässt ein Missionsbenediktiner in Ostafrika die Ahnenhütte eines Häuptlings zerstören. Es ist nicht der einzige gewaltsame Übergriff in einer deutschen Kolonie in Afrika, wie Richard Hölzl erforscht hat. Ob die Masken aus diesem Kontext kommen, lasse sich zwar nicht rekonstruieren, sagt Hölzl. Aber: Im Zweifel müsse man annehmen, dass es koloniale Macht-Asymmetrien gegeben habe und die Leute "das nicht unbedingt freiwillig hergegeben haben.“

Tausch- oder Raubgut?

Wie Missionare genau in den Besitz der Kulturgüter kamen, das ist in vielen Fällen erst in Ansätzen erforscht. Wurden sie getauscht, gekauft oder gibt es doch Raubgut darunter? Das sind Fragen, die bislang in den wenigsten Fällen im Detail erforscht sind. In den Missionsmuseen ist immer wieder zu hören, die Missionare haben Gegenstände bei der Taufe erhalten, sie konnten eine Vertrauensbasis aufbauen und traten mit einem anderen Anspruch als die jeweilige Kolonialmacht auf. Und doch sieht etwa der österreichische Ethnologe Hermann Mückler auch den problematischen Erwerbskontext, vor allem in Gesellschaften, in denen es eine Ahnenverehrung und nicht-christliche Glaubensvorstellungen gab: Viele der Kultgegenstände wollten Missionare letztlich ausmerzen und durch anderes ersetzen. Man habe die Leute ermuntert, diese Dinge dann nicht nur zu verbrennen und auf den Scheiterhaufen zu werfen, so Hermann Mückler: " Vieles haben die Missionare einfach bekommen, und nach Hause geschickt."

"Die allermeisten Gegenstände in den missionarischen Kontexten müssten erstmal als problematisch betrachtet werden", findet auch der Historiker Richard Hölzl. Er geht davon aus, dass es Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Missionaren und ihren Schützlingen gab, genauso wie eine ökonomische Überlegenheit der Missionare gegenüber der lokalen Bevölkerung. Das habe es Missionaren letztlich ermöglicht, Kulturgüter zu bekommen und nach Europa zu schaffen, sagt Hölzl.

"Es gibt keinen freien Markt, wo sich gleichwertige gleich berechtigte und gleich mächtige Leute gegenüberstehen und man in eine Verhandlung eintritt und sagt, ich biete einen Preis, und jemand anders bietet bestimmte Objekte an." Richard Hölzl, Historiker

Inzwischen haben Missionsmuseen begonnen, ihre Bestände zu durchforsten und zu sichten, was in ihren Archiven liegt oder in Ausstellungen zu sehen ist. Sie haben angefangen, die Herkunft ihrer Sammlungen zu erforschen. Die stellvertretende Leiterin des Museums in St. Ottilien, Tanja Holthausen, verweist darauf, dass das Museum inzwischen ein eigenes Restitutionskonzept hat. In St. Ottilien hat man bereits vor rund zehn Jahren angefangen, die Herkunft der Objekte im Museum zur recherchieren. Mithilfe von Ethnologen aus dem Münchner Museum "Fünf Kontinente" und anderen Experten hat die Erzabtei ihre Sammlung durchgesehen und den ganzen Bestand digitalisiert.

Wertvolle Kulturgüter zurückgegeben

Die Dinge nach Afrika zurückzugeben, gestaltet sich aber schwierig. Es fehlen Ansprechpartner. Anders sieht es bei den Sammlungsgegenständen aus Korea aus. Einige Objekte haben die Missionsbenediktiner inzwischen nach Südkorea zurückgegeben: Einen wertvollen Militärmantel, Seidenmalereien aus dem 17. Jahrhundert und ein Herbarium mit 420 getrockneten Pflanzen.