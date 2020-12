Raubkunst: US-Supreme Court verhandelt über den Welfenschatz

Großes Bibbern an der Spree, und wohl nicht nur dort: Der US Supreme Court wird am Montag eine Stunde lang über den umstrittenen, auf 220 Millionen Euro geschätzten Welfenschatz verhandeln, die Hauptattraktion des Berliner Kunstgewerbemuseums, einer Einrichtung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK). Es geht um die Grundsatzfrage, ob Verfahren zur Rückgabe von NS-Raubkunst in den Vereinigten Staaten anstrengt werden dürfen, auch, wenn sich die fraglichen Objekte in Deutschland befinden. Letztlich müssen die Richter in Washington D.C. also darüber entscheiden, inwieweit die USA die juristische Souveränität fremder Staaten anerkennen. Kämen sie zum Schluss, dass solche Prozesse tatsächlich vor amerikanischen Gerichten stattfinden dürfen, befürchten Museen und Sammlungen in ganz Europa einen Dammbruch.

Das Verfahren vor dem Supreme Court wurde notwendig, weil zwei Erben jüdischer Kunsthändler auf die Rückgabe des Welfenschatzes klagen. Ihr Argument: Die Kunstwerke wurden 1935 von ihren jüdischen Eigentümern gezwungenermaßen an den NS-Staat verkauft. Dafür spricht nach Ansicht der Kläger, dass die Sammlung für 4,25 Millionen Reichsmark veräußert wurde, die Verkäufer für die insgesamt 42 Objekte jedoch 1929 noch 7,5 Millionen Reichsmark bezahlt hatten, also deutlich mehr. Allerdings verfielen die Preise nach dem Börsenkrach vom Oktober 1929 drastisch, die nachfolgende Weltwirtschaftskrise ruinierte viele Investments.

Wird die Klage abgewiesen?

Wie der Supreme Court entscheidet, ist noch offen, wie er verhandelt, ist der aktuellen Tagesordnung für den 7. Dezember zu entnehmen. Demnach wird in der Sache 19-351 genau eine Stunde lang mündlich verhandelt. Zunächst wird der Anwalt der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Jonathan M. Freiman, zwanzig Minuten lang Gelegenheit haben, seinen Standpunkt zu vertreten. Wie der aussieht, das hatte der Präsident der SPK, Hermann Parzinger, bereits vor fünf Jahren erläutert: "Die SPK bekennt sich in Fällen von NS-Raubgut klar und deutlich zu fairen und gerechten Lösungen entsprechend den Washingtoner Prinzipien, das habe ich stets deutlich gemacht. Im Falle des Welfenschatzes sind wir allerdings nach intensiven Recherchen zu der Auffassung gekommen, dass es sich nicht um NS-Raubkunst handelt und eine Restitution nicht angemessen wäre. Die SPK ist daher der Ansicht, dass diese Klage vor einem U.S.-Gericht nicht begründet ist und zudem aus mehreren wichtigen Gründen, die wir dem Gericht detailliert dargelegt haben, abzuweisen ist."