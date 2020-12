"Welfenschatz": So debattierte der Supreme Court über Raubkunst

Während es beim Schlagabtausch zwischen Anwalt und Richtern vor allem um die Sorge des Höchsten Gerichts ging, in eine unerwünschte internationale Allzuständigkeit zu rutschen, musste der Vertreter des amerikanischen Justizministeriums, Edwin S. Kneedler, lang und breit darüber Auskunft geben, was denn die diplomatischen Konsequenzen wären, wenn der Supreme Court den Klägern gegen die Bundesrepublik Deutschland Recht gäbe. Er sah Irritationen auch mit "engen Verbündeten" voraus und warnte davor, die, so wörtlich, "unglückliche Vergangenheit" mancher Staaten in amerikanischen Gerichtssälen zum Thema zu machen.

Beharrlicher Supreme Court

Überdies stocherten die Richter in den Details des Staatsangehörigkeitrechts herum, denn nach geltendem Recht mischen sich die USA nicht in Konflikte zwischen fremden Staaten und deren Bürgern ein, auch dann nicht, wenn diese Bürger um ihr Eigentum gebracht wurden. Der Anwalt der Bundesrepublik, Jonathan M. Freiman, musste sich denn auch ziemlich langwierigen Erkundigungen nach dem Umgang der Nazis mit dem Staatsangehörigkeitsrecht stellen. Freiman verwies darauf, dass die "Nürnberger Gesetze", die Deutsche jüdischen Glaubens erheblich diskriminierten und beim Wegzug oder einer Deportation um die Staatsbürgerschaft brachten, beim fraglichen Verkauf des Welfenschatzes im Juni 1935 noch nicht galten, sondern erst im September des Jahres in Kraft traten.

Mit einer beachtlichen Beharrlichkeit wollte der Supreme Court wissen, wie es um die Nationalität im Sudetenland bestellt war, in Österreich und in verschiedenen Gebieten Osteuropas. Dahinter stand wohl die Frage, inwieweit der NS-Staat in das Eigentum eigener oder fremder Staatsbürger eingriff, was juristisch einen Unterschied macht.

"30.000-Dollar-Fragen" an die Anwälte

Richter Clarence Thomas sagte, andernfalls müssten sich amerikanische Gerichte auch mit den Folgen kommunistischer Diktaturen befassen, mit dem Völkermord in Armenien, mit Enteignungen in der Ukraine oder in den baltischen Staaten. Es wäre eine "radikale Abkehr" von der bisherigen Rechtsprechung des Supreme Court, so Thomas, wenn die Kläger obsiegten. Er klang ganz so, als ob er für eine sehr "restriktive Auslegung" der Zuständigkeit von US-Gerichten ist, was internationale Streitigkeiten angeht. Auch der ebenfalls konservative Richter Brett Kavanaugh stellte sich in seinen Fragen gegen eine Überforderung der US-Justiz mit den Konflikten in aller Welt.

Zeitweise geriet diese Verhandlung zur Geschichtsstunde - darüber etwa, wie rechtlos die Juden in Deutschland vor und nach 1938 waren. Es ging um feine Unterschiede wie den Entzug von Bürgerrechten und die Aberkennung der Staatsbürgerschaft und um "30.000-Dollar-Fragen", die die Anwälte dann doch nicht beantworten konnten. Wenn nicht alles täuscht, wird der Welfenschatz jedoch in Berlin bleiben, weil der Supreme Court nicht geneigt scheint, zu einem Tribunal über das Unrecht in der Welt zu werden.

Ab Freitag ist der Audio-Mitschnitt der Verhandlung beim Supreme Court abrufbar.